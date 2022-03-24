Когда и как собирать березовый сок – советы и рекомендации

Как правильно собирать березовый сок / Фото: Инстаграм

Березовый сок – пожалуй, самый главный в этот период. В отличие от свекольного, который можно быстро сделать дома, с березовым нужно постараться.

Именно в последней декаде марта и в первых числах апреля настает время для его сбора.

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Когда соберете, обязательно процедите сок, если вы делали это не через марлю.

Как выбрать дерево и место для сбора сока

Выбирайте толстые стволы для сбора березового сока / Фото: instagram.com/90e_live

Самое главное – это сама береза. Сок нужно собирать с толстых, по сравнению с другими, стволов.

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Прежде всего нужно обращать внимание на почки. Если они набухли, значит, сок уже пошел и его можно собирать.

Расстояния от земли для отверстий, откуда будет собираться сок, не более 40 сантиметров. А длина отверстий – не более 3-4 сантиметров. Иначе дерево будет болезненно переносить сбор.

Не собирайте сок вблизи трасс, предприятий, сельскохозяйственных предприятий.

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Самое интенсивное течение сока с 11 до 16 часов.

Как собрать березовый сок – первый способ

Длина отверстий для сбора сока – не более 3-4 сантиметров / Фото: Инстаграм

С помощью ножа сделать надрез, поддеть верхний слой коры. Вреда дереву это не принесет. На месте срезанной коры образуется новая кора.

Под надрезанную кору, по которой будет стекать сок, нужно прикрутить емкость с помощью скотча.

Второй способ

Вам понадобятся скотч, пластиковая бутылка или небольшая банка, три коктейльных трубочки со сгибом и гвоздь. Гвоздь и трубочки должны быть одинаковыми по диаметру.

Сначала нужно очистить место, где будет отверстие, с помощью ножа.

Гвоздь забить и сделать воронку и так несколько раз, пока не получится отверстие. Нужно сделать три отверстия для трех трубочек.

Когда появится сок, вкрутить трубочки и вставить бутылку. Бутылка прикрепляется к стволу с помощью скотча.

Если используете банку, то ее горло нужно накрыть марлей, чтобы в нее не попадал мусор.