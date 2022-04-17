Когда закончится война и влияние затмений на Украину: прогноз астролога

Влияние солнечного затмения на Украину: прогноз астролога / Фото: Pixabay, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Украина вскоре войдет в ауру воздействия затмений-2022, и они окажут существенное влияние на гороскоп нашего государства и ситуацию в целом. О том, что произойдет с Украиной в этот период, как расположение небесных тел может изменить состояние дел на политическом, духовном и военном уровне, можно ли предсказать, когда закончится война, читайте в прогнозе астролога Валентины Виттрок.

Весеннее солнечное затмение

30 апреля в 23:27 по киевскому времени произойдет солнечное затмение. Это частичное затмение, 119 сароса и представляет собой повторение через сарос частичного солнечного затмения 19 апреля 2004 года.

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Влияние солнечного затмения: анализ астролога

Валентина Виттрок провела анализ, что происходило в прошлый раз при аналогичном затмении в 2004 году.

Вывод войск Испанией из Ирака, смерть главы корпорации Макдональдс, министры Эстонии и Финляндии обсуждали взаимодействие полиции двух стран, российский экономический форум в Лондоне. В свете нынешнего солнечного затмения опять актуальна Финляндия, на границе которой стоят российский войска, Макдональдс ушел из России, ну и наконец вопрос вывода российских войск из Украины . На карте Украины само затмение проходит по Дому информации, документации, обговаривания процессов.

Это весеннее солнечное затмение будет проходить в 11-м градусе знака зодиака Телец, которым управляет Прозерпина – планета-трансмутация. Сейчас Прозерпина в разрушительном черно-магическом градусе висит на Плутоне – планете войны Украины . А рядом с соединением Солнце-Луна расположен натальный Уран, отвечающий за технологии и оружие , который дает транзитной планете позитивный аспект.

Что ждет Украину: прогноз по солнечному затмению

Астролог комментирует: прогрессивная карта на день затмения показывает, что прогрессивный Юпитер стоит на Солнце Украины, и это впечатляет, потому что Юпитер – это экспансия и удача . Прогрессивные Марс и Солнце находятся в Доме войны, и Солнце стоит в первом разрушительном градусе Весов.

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Итак, мы имеем в прогрессиях два разрушительных градуса: 1-й – Весов и 19-й – Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон – Бог войны. Сказать, что это похоже на затишье ? Возможно. И, опять же, стоит помнить, что затмение – в Доме подписания документов.

Таким образом, астролог подвела итог затмения 30 апреля по карте Украины.

Сейчас закладывается историческая программа освобождения Украины от многолетней рабской зависимости . Украина позиционирует себя как государство с сильной, сплоченной армией, способной противостоять второй армии мира. Украинский народ сплочен как никогда и показывает пример другим странам.

Ранее мы рассказывали, когда закончится война и что будет с Россией: прогноз астролога.