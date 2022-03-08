Три знака зодиака, которые считаются лучшими солдатами

Лучшие военные по знакам зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, Maks Levin

Конечно же, в такое сложное время каждый человек старается встать на защиту своей семьи, города, Родины, независимо от чина, профессии, возраста или дня рождения.

Но все же, по мнению астрологов, есть просто прирожденные воители, защитники и солдаты , которые в военной службе чувствуют себя как рыба в воде и гораздо легче других ориентируются в нюансах и тонкостях боевых действий.

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Телец

Этот знак справедливо называют одним из лучших воинов в зодиакальном кругу. Телец по природе своей основательный, серьезный и дисциплинированный. У него все разложено по полочкам, он отличный хозяйственник и труженик. Он долго разгоняется, но если уж его завести – остановить разъяренного Тельца практически невозможно . Он даст отпор и сможет поставить на место любого, кто встретится на его пути.

Лев

Принципиальный, бесстрашный и яростный – это просто прирожденный лидер во всем, в том числе в вопросах стратегии и тактики боевых действий . Зодиакальный царь зверей легко справляется с подобными задачами и в человеческом мире. Горе тому, кто посмеет перечить Льву или поступать не так, как он сказал. Из представителей этого знака получаются отличные командиры, способные повести за собой.

Стрелец

Даже в зодиакальном кругу этот знак изображен с оружием – что говорит о его природных наклонностях охотника, воина, защитника . Стрелец легко становится образцовым солдатом и способен дослужиться до высоких званий. Он легок на подъем, приспосабливается к любым трудностям, не жалуется на судьбу, а терпеливо и методично уничтожает врагов, доводя дело до победного конца.

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