Лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Весенняя работа на участке идет полным ходом. А чтобы ваши труды не прошли даром, а сад и огород вернули их сторицей в виде богатого урожая, смотрите лунный календарь для сада и огорода на май . Луна оказывает ощутимое влияние на рост и развитие растений.

Лунный календарь для огородников и садоводов на май 2022 года

1 мая. В этот день можно пересаживать рассаду в теплицу или в открытый грунт. Хороший период для высадки зеленных культур, капусты, свеклы и других корнеплодов.

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2 мая. Продолжайте сеять листовые культуры, корнеплоды. Высаживайте кустарники, деревья, цветочные луковицы. Можно прививать деревья. Но не стоит полоть сорняки.

3 мая. Можно рыхлить, мульчировать посадки, бороться с вредителями и болезнями. Хорошо подвязывать вьющиеся цветы. Благоприятный день для посадки и пересадки роз, хризантем, винограда.

4 мая. Благоприятный день для посадки вьющихся растений, гороха, а также укропа, фенхеля. Подходящее время для борьбы с вредителями и болезнями.

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5 мая. В этот день можно высаживать любые овощные культуры, пикировать рассаду, пересаживать ее в теплицы, а также сеять огурцы, кабачки, патиссоны, тыкву, фасоль, бобы, высаживать рассаду капусты.

6 мая. Благоприятно подкармливать растения минеральными удобрениями. Хорошо в этот день замачивать и проращивать семена. Можно сеять разные культуры, в том числе и цветы. Также хорошо сажать любые ягодники и декоративные кустарники.

7 мая. Можно высевать овощные культуры, пересаживать рассаду, комнатные цветы, подкармливать растения минеральными удобрениями. Не стоит сажать и обрезать деревья и кустарники. Удачный день, чтобы косить газоны.

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8 мая. Лучше заняться работами с землей, прополкой и окучиванием. Ничего сажать и пересаживать не стоит. Подстригите газон – трава будет очень медленно расти.

9 мая. Приведите в порядок многолетники: уберите и оборвите сухие и больные листья, прорыхлите, удобрите минеральными удобрениями. Можно рассадить многолетники.

10 мая. День подходит для посева и пересадки цветов. Овощные культуры не дадут хорошего урожая. Можно формировать крону деревьев, пасынковать и обрезать растения. Также можно удобрять сад и огород.

11 мая. Хороший период для вспашки, культивации, рыхления, уничтожения сорняков, окучивания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Можно удобрять сад и огород.

12 мая. Можно сажать любые лекарственные травы. Не стоит пасынковать и пересаживать рассаду. Займитесь благоустройством сада и огорода. Также можно пересадить любые ягодники и декоративные кустарники.

13 мая. Подходящий день для посадки лекарственных и пряных трав. Можно подкормить цветы органическими удобрениями. Проводите подготовку грядок к посадкам. Начинайте формировать компостные кучи.

14 мая. Хорошо высаживать рассаду капусты. Можно пересаживать ягодники и декоративные кустарники. Удачный день для посадки семенников.

15 мая. Благоприятный день для посева и пересадки злаков. Сейте любые овощи, цветы, травы, пикируйте, пересаживайте рассаду.

16 мая. Неблагоприятный день для посева и пересадки. Зато полезно заняться прополкой и борьбой с сорняками, стрижкой и выравниванием газона.

17 мая. Не стоит сажать овощные культуры. Высевайте любые цветы, лекарственные и пряные травы. Можно пересаживать и делим многолетние цветы. Вносите органические удобрения.

18 мая. В этот день лучше ничего не сеять и не пересаживать, за исключением растений с длинным и вьющимся стеблем. Эффективной будет прополка и борьба с сорняками. Можно косить траву, заготавливать сено.

19 мая. День подходит для посадки овощных культур, особенно корнеплодов, а также дыни и арбузов. Эффективной будет борьба с вредителями и сорняками.

20 мая. Подходящее время для обработки почвы, внесения удобрений и сенокоса. Хорошо подкармливать органикой высадки, деревья и кустарники. Можно окучивать и пропалывать землю.

21 мая. День не подходит для посева семян, высадки рассады, посадки саженцев деревьев и кустарников. Можно опрыскать растения от вредителей и болезней. Займитесь прополкой земли, обрезкой деревьев и кустарников.

22 мая. В этот день не нужно ничего сажать и пересаживать. Не стоит пикировать или поливать растения. Хорошо проводить работу по защите культур от болезней и вредителей. Можно обрабатывать землю, полоть сорняки, стричь газон.

23 мая. Можно сеять овощные культуры, пересаживать рассаду. Поливайте и удобряйте посадки органикой. Плодовые деревья и кустарники сажать не стоит. Нельзя выкапывать и делить многолетники.

24 мая. День подходит для посева любых культур, пикировки и пересадки рассады. Можно сеять однолетние цветы.

25 мая. Не стоит ничего сеять, кроме сидератов, также не нужно пересаживать рассаду. В этот день лучше всего рыхлить землю, пропалывать посадки, уничтожать вредителей и бороться с болезнями растений.

26 мая. День не подходит для посева и пересадки. Займитесь прополкой, рыхлением, мульчированием. Хорошо удобрять землю и удалять с плодовых деревьев и кустов засохшие ветки.

27 мая. Можно сеять зеленные культуры и редис для второго урожая. Эффективна борьба с вредителями и болезнями. Используйте для подкормки растений органические удобрения. Подходящее время для сенокоса и обработки почвы.

28 мая. Не пропалывайте грядки. Также не стоит поливать растения. Можно пересадить георгины, пионы и корневищные многолетники. Собирайте лекарственные травы. Обрезайте деревья и кустарники.

29 мая. Хорошо высевать рассаду. Можно прививать и обрезать деревья и кустарники. Также полезно в этот день подкормить растения органическими удобрениями. Складывайте компостную кучу, боритесь с вредителями и болезнями растений.

30 мая. Не нужно ничего сеять и пересаживать. Можно пропалывать землю и бороться с сорняками, а также косить траву. Хорошо в этот день обкопать землю вокруг деревьев и кустарников.

31 мая. День подходит для посадки и пересадки роз, хризантем, винограда, различных видов плющей и лиан. Не нужно пересаживать и сеять овощные растения. Хорошо бороться с вредителями и болезнями.

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