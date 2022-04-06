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Как сажать чеснок весной: советы дачникам

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6 апреля, 11:40
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Чеснок с успехом высаживают дважды в год – весной и осенью.
Как готовиться к посадке чеснока
Как готовиться к посадке чеснока / Фото: Коллаж: Сегодня

В отличие от озимого чеснока весенний или яровой меньше болеет, обладает более мягким и не слишком ядреным вкусом и намного лучше хранится .

Весенний чеснок имеет свои особенности выращивания. Когда садить яровой чеснок , как подготовить почву и что нужно сделать с грядками, читайте в наших лайфхаках.

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Как садить чеснок весной: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Сроки посадки чеснока

Когда можно садить чеснок / Фото: pinterest
Когда можно садить чеснок / Фото: pinterest

Чеснок садят, начиная с середины апреля – начала мая. Земля должна прогреется до 5-10°С . Важно не затягивать с посадкой, потому что вегетационный период весеннего чеснока длится дольше, чем у озимого – порядка 90-100 дней вместо 75-90. Так что для роста ему нужно успеть набраться сил.

  • Лайфхак 2. Где высаживать чеснок

Место лучше выбирать на солнечной стороне , можно на возвышенности, но защищенное от сквозняков. Для хорошего урожая чеснок лучше сажать на грядки после огурцов, кабачков, ранней и цветной капусты, тыквы, бобовых. Также чеснок любит сидераты. А вот после картофеля, помидоров, моркови, зелени, лука, а также самого чеснока его не стоит высаживать, потому что он может заразиться болезнями предшественников.

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  • Лайфхак 3. Подготовка почвы

Как подготовить почву для чеснока / Фото: скриншот из YouTube/Садовый Гид
Как подготовить почву для чеснока / Фото: скриншот из YouTube/Садовый Гид

Чеснок больше любит рыхлую плодородную почву с нормальной или пониженной кислотностью. Оптимально – легкий суглинок с нейтральной кислотностью, рН около 6,5-7,0. Если грунт кислее, почву нужно произвестковать, если более щелочной – добавить золу. Если вы не вносили на участок органику еще с осени, то сделайте это вместе с перекопкой грунта за две недели до посадки из расчета 10 кг перегноя на 1 м кв. участка.

  • Лайфхак 4. Подготовка посадочного материала

Чеснок размножается вегетативно – зубчиками. Выбирайте для посадки зубчики, на которых есть почки с точкой роста и зачатками листьев. Перед посадкой аккуратно разделите луковицы и отберите самые крупные и здоровые зубчики без поврежденной оболочки. Заверните их во влажную ткань и поместите на неделю в прохладное место, к примеру, на нижнюю полку холодильника – это ускорит процесс прорастания . Непосредственно перед посадкой замочите их в теплой воде не более чем на 12 часов.

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  • Лайфхак 5. Как садить чеснок

Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest
Как подготовить почву для чеснока / Фото: pinterest

Сажают чеснок в хорошо увлажненную и разрыхленную почву неглубоко, примерно на 3-4 см вглубь в подготовленные бороздки. Если почва недостаточно рыхлая, на дно бороздки можно насыпать смесь песка и золы. Зубчики располагают донышком вниз примерно через 5-6 см друг от друга, оставляя расстояние между рядками в 15-20 см. Вдавливать чеснок в почву не нужно, укрывать пленкой тоже не нужно.

  • Лайфхак 6. Мульчирование грядок

Желательно после посадки замульчировать грядки с чесноком слоем толщиной 7-10 см: частично разложившейся соломой, древесной стружкой, опилками или сухим измельченным торфом. Это создаст благоприятные условия для роста и развития культуры на протяжении всего вегетационного периода, сохранит влагу в почве, помешает росту сорняков.

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