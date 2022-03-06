Лунный календарь на 7-13 марта 2022 года / Фото: Pinterest

Можно по-всякому относиться к фазам Луны, но уже давно понятно, что ее поведение влияет на всех в большей или меньшей степени.

Полный лунный календарь на март этого года мы публиковали, теперь более подробный прогноз на 7-13 число.

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Лунный день на 7-13 марта 2022 года

7 марта

Этот день нужно провести в спокойствии. Удачное время для создания планов, похвалы себя за свои успехи и результаты труда. 7 марта не нужно никуда спешить и допускать активных действий.

8 марта

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В этот день Луна поможет разобраться в себе, понять смысл всего, что происходит с вами и с родными. Если есть хобби и время к нему вернуться – уделите ему внимание в это время.

8 марта Луна начинает набирать силу и активно отдает свою энергию.

9 марта

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В этот день мир переходит на новую ступень, это время для откровенных разговоров с собой. Почувствуете желание смело что-то поменять, кардинально и по мелочам, 9 марта – лучший для этого день.

10 марта

Это сложный день для тех, у кого есть нерешенные вопросы, трудности, проблемы. Они как бы вылезут наружу и будут говорить – от нас пора избавляться, нас пора решать.

Важно сделать это максимально, сделать выводы и освободиться от переживаний.

11 марта

Время для перемен, больших и удачных. Все дела, которые вы начнете сегодня, обещают стать успешными. Луна поможет преодолеть все сложности и препятствия.

12 марта

Несколько неблагоприятный день, Луна будет удивлять своим влиянием прежде всего несобранных и неуравновешенных людей.

Поэтому важно держать себя в руках, не паниковать и держаться подальше от паникеров. Вместе с этим любые действия обязательно приведут к нужному результату.

13 марта

Благоприятный день, чтобы побыть с собой, прощупать свои слабые места и попытаться сделать их сильными.

Прислушивайтесь к себе, ищите ответы – Луна поможет.