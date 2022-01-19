Лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня
Как влияет Луна на настроение, эмоции и поведение людей? Разные фазы Луны оказывают на нас по-разному ощутимое воздействие. Причем, на одних это отражается очень сильно, другие же могут даже не заметить смену лунных фаз. Но в любом случае его нельзя недооценивать. В какие дни февраля можно проявлять активность, когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.
Новолуние и полнолуние в феврале-2022
Новолуние в феврале 2022 года произойдет как раз в первый день месяца – 1-го числа в 7 часов 47 минут по киевскому времени.
Это астрономическое явление пройдет под знаком Водолея , который усиливает стремление людей к внутренней свободе и независимости. Также это подходящий период для накопления сил на новые свершения и важные дела.
Однако не нужно сразу активно действовать – это время больше предназначено для планов, а также загадывания желаний. Также период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.
Полнолуние в конце зимы пройдет 16 февраля, в 18 часов 57 минут под знаком Льва, который способствует активному, приподнятому и бодрому настроению, а также дает ощущение силы и способности поставить мир с ног на голову.
Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам.
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в феврале-2022
- В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 28 февраля.
- Подходящими днями в феврале-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 4, 9, 13, 19, 20 февраля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. В это время можно открывать фирмы, подписывать договора, делать вклады. Но вот планировать новые дела не стоит.
- Однако в феврале еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26 февраля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.
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