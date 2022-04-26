Лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Луна достаточно серьезно влияет на наше настроение, эмоции и поведение. Примечательно, что одни люди явно что-то чувствуют, а другие могут даже не обратить внимания на смену лунных фаз и другие астрономические явления.

В какие дни мая-2022 можно проявлять активность , а когда не стоит предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

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Новолуние и полнолуние в мае-2022

Полнолуние в конце весны пройдет 16 мая, в 7 часов 15 минут под знаком Скорпион , который усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Люди становятся истеричными, взвинченными, не способными на компромиссы, а потому увеличивается вероятность конфликтов.

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .

Новолуние в мае 2022 года состоится в конце месяца, 30-го числа, в 14 часов 31 минуту по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Близнецы .

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Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без труда найти общий язык с окружающими.

В дни новолуния не нужно сразу приступать к активным действиям – это время больше предназначено для планов и загадывания желаний , а также благоприятно для насыщения приятными впечатлениями.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в мае-2022

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31 мая.

Подходящими днями в мае-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 4, 9, 13, 20, 21 мая. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в мае еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 23, 26, 29 мая. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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