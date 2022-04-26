Лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Луна достаточно серьезно влияет на наше настроение, эмоции и поведение. Примечательно, что одни люди явно что-то чувствуют, а другие могут даже не обратить внимания на смену лунных фаз и другие астрономические явления.
В какие дни мая-2022 можно проявлять активность , а когда не стоит предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.
Новолуние и полнолуние в мае-2022
Полнолуние в конце весны пройдет 16 мая, в 7 часов 15 минут под знаком Скорпион , который усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Люди становятся истеричными, взвинченными, не способными на компромиссы, а потому увеличивается вероятность конфликтов.
Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .
Новолуние в мае 2022 года состоится в конце месяца, 30-го числа, в 14 часов 31 минуту по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Близнецы .
Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без труда найти общий язык с окружающими.
В дни новолуния не нужно сразу приступать к активным действиям – это время больше предназначено для планов и загадывания желаний , а также благоприятно для насыщения приятными впечатлениями.
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в мае-2022
- В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 1, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31 мая.
- Подходящими днями в мае-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 2, 4, 9, 13, 20, 21 мая. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.
- Однако в мае еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 19, 23, 26, 29 мая. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.
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