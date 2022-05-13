Лунный календарь на неделю 16-22 мая 2022 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину мая 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 16-22 мая 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 16-22 мая 2022 года

16 мая, понедельник – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – лунное затмение и полнолуние в 7:15. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

17 мая, вторник – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

18 мая, среда – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День правдивости и объективной самооценки, когда не стоит обижаться на откровения и критику.

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19 мая, четверг – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

20 мая, пятница – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

21 мая, суббота – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

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22 мая, воскресенье – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть в 21:43. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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