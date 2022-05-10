Когда изменится ход войны в Украине: влияние затмения 16 мая на ситуацию в мире

Полнолуние и лунное затмение в Скорпионе, по мнению астролога, ознаменует битву с монстрами.

Как лунное затмение 16 мая повлияет на войну в Украине: прогноз астролога / Фото: unsplash, Instagram / nataly.nesterenko

Очередное затмение 2022 года пройдет 16 мая, в 7:14 по Киеву , закрывая собой первый коридор весенних затмений. Оно будет полным лунным и состоится под знаком Скорпиона.

Астролог Наталья Нестеренко, анализируя приближающееся затмение, сделала прогноз для Украины и мира , а также его описала влияние на развитие военных действий в нашей стране.

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Как правило, Скорпион провоцирует необъяснимую агрессию и выплеск негативных эмоций. Затмение Луны будет связано с процессами разрушения и очищения в кризисах, через которые движется мир на пути к новым уровням проявления сознания и замысла в материи и форме.

Затмение, проходящее в Скорпионе, способствует очищению при переходе мира на новые уровни бытия. При этом становится неизбежным разрушение старых систем и режимов , которое несет с собой судьбоносные изменения в глобальных экономических, финансовых связях и процессах.

Очевидно, что во всех этих изменениях речь идет, в первую очередь, о путинской России – архаичном, косном образовании, которое в своих попытках остановить процессы эволюции, превращается в средневекового монстра и концентрированную энергию мортидо. С одной стороны, под влиянием лунного затмения в Скорпионе, можно ожидать очередных шокирующих проявлений безумия и слепой агрессии российского режима. С другой стороны, все это окончательно выключает его из цивилизационных процессов и предопределяет его крушение, в том числе, блокирует доступ к питающей его ресурсам.

Что касается Украины и мира в целом, то влияние затмения астролог видит так:

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Для Украины и мира, противостоящих этой мортидной энергии, лунное затмение в Скорпионе обозначает очередной критический период столкновения с ее проявлениями – в том числе, в разрушениях и, возможно, в трагедиях. Но это же лунное затмение отмечает и переломный момент в способности Украины и мира не только противостоять этой слепой и безумной силе, но и перенаправлять ее против того, кто стал ее носителем и воплощением.

Наталья Нестеренко считает, что в ближайшее к лунному затмению время – подходящий период для принятия санкций против агрессора.

Поскольку диспозитор точки лунного затмения, Марс, находится в Рыбах в соединении с Нептуном, эти решения будут касаться нефти и газа, судоходства, морской сферы, а также наиболее тайных и тщательно скрываемых экономических связей, источников "питания" и ресурсов российского режима. Кроме того, в качестве диспозитора затмения, Марс в Рыбах в соединении с Нептуном означает, что главные кризисы и разрушительные события ближайших к точке затмения дней и недель могут быть связаны с приморскими регионами, морями, морскими судами, жидкостями, ядами, отравляющими веществами, с отравляющим эффектом токсичных идей и идеологий.

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