Лунный календарь стрижек на апрель-2022

Лунный календарь стрижек / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня
Когда можно стричься в апреле 2022 года, согласно лунному календарю, чтобы волосы радовали своим здоровьем и сияли красотой, а прическа приносила удачу? В какие дни апреля не стоит посещать парикмахерскую? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в апреле-2022 и планируйте смену весеннего имиджа.
Лунный календарь на апрель-2022: когда стричь волосы
1 апреля – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.
2 апреля – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.
3 апреля – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
4 апреля – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
5 апреля – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.
6 апреля – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
7 апреля – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
8 апреля – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.
9 апреля – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
10 апреля – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
11 апреля – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
12 апреля – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
13 апреля – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
14 апреля – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
15 апреля – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
16 апреля – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
17 апреля – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
18 апреля – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.
19 апреля – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
20 апреля – 19 лунный день. День не подходит для короткой стрижки, но неплохо провести оздоровление волос.
21 апреля – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
22 апреля – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
23 апреля – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
24 апреля – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
25 апреля – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
26 апреля – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
27 апреля – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
28 апреля – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
29 апреля – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.
30 апреля – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.
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