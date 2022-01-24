Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева 🇧🇾 Учения Союзная решимость-2022

Вредители растений

Авто зимой

Мотивирущие открытки

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Красота

Как удалить жвачку с волос просто и безболезненно

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 января, 18:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если жвачка мертвой хваткой застряла в локонах, не спешите хвататься за ножницы – прическу еще можно спасти.
Как убрать жвачку из волос, чтобы не пришлось стричься
Как убрать жвачку из волос, чтобы не пришлось стричься / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни взрослый, ни ребенок не застрахованы от такой смешной и одновременно слезной ситуации, как прилипшая к волосам жвачка. Больно, безнадежно, испорченная прическа и настроение – хоть бери и стригись налысо !

Есть не одна, а даже несколько хитростей, которые помогут совершенно безболезненно и без потерь убрать жвачку из локонов.

Реклама

Как извлечь жвачку из волос: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Масло

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары
Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары

Один из самых простых и безболезненных способов убрать жвачку из волос – обильно смочить ее растительным маслом . Подойдет любое масло: подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное, рапсовое и т.д. Намочите жвачку, вотрите в нее масло, пока она не станет твердой и не начнет отставать от прядей. Помогите ей пальцами, аккуратно отделяя волоски, и жвачка соскользнет сама, не травмируя и не выдирая волосы. После этого помойте голову, как обычно.

  • Лайфхак 2. Крем

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары
Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары

Реклама

Если масла не оказалось, для удаления жевательной резинки подойдет практически все, в чем есть хоть немного жира : детское масло, майонез, крем для рук, вазелин, гигиеническая помада. Можете делать это с помощью мочалки, протирая нею пряди, где застряла жвачка.

  • Лайфхак 3. Мусс для волос

Как правильно убирать / Фото: unsplash
Как правильно убирать / Фото: unsplash

Еще один метод удаления жвачки – мусс для волос. Нанесите его на проблемное место, оставьте на 2-3 минуты , а затем расческой вычешите жвачку из волос.

Реклама
  • Лайфхак 4. Кока-кола

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Бери и делай
Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Бери и делай

Смочите ватный спонж Кока-колой и обработайте жвачку или налейте напиток в мисочку и опустите в нее испачканную прядь, если позволяет длина волос . Под действие кока-колы жвачка через несколько минут легко отстанет от волос и снимется.

  • Лайфхак 5. Мороз

Как правильно убирать / Фото: pinterest
Как правильно убирать / Фото: pinterest

На жвачку можно воздействовать холодом. На морозе она застывает и просто крошится. Не пугайтесь – гулять по лютому морозу без шапки или засовывать голову в холодильник не нужно. Возьмите несколько кубиков льда, обложите им прядь волос, куда попала жвачка, и подержите, пока она не затвердеет. В результате проведенных манипуляций она должна просто осыпаться с волос.

Ранее мы рассказывали, как правильно бороться с домашними пылесборниками.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
24 января. Сёити Ёкои. 50 лет назад на острове Гуам был найден капрал, не поверивший в капитуляцию Японии во Второй мировой. 28 лет он провел в джунглях, ожидая приказа о наступлении…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять