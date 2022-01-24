Как удалить жвачку с волос просто и безболезненно

Если жвачка мертвой хваткой застряла в локонах, не спешите хвататься за ножницы – прическу еще можно спасти.

Как убрать жвачку из волос, чтобы не пришлось стричься / Фото: Коллаж: Сегодня

Ни взрослый, ни ребенок не застрахованы от такой смешной и одновременно слезной ситуации, как прилипшая к волосам жвачка. Больно, безнадежно, испорченная прическа и настроение – хоть бери и стригись налысо !

Есть не одна, а даже несколько хитростей, которые помогут совершенно безболезненно и без потерь убрать жвачку из локонов.

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Как извлечь жвачку из волос: лайфхаки

Лайфхак 1. Масло

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары

Один из самых простых и безболезненных способов убрать жвачку из волос – обильно смочить ее растительным маслом . Подойдет любое масло: подсолнечное, оливковое, кукурузное, льняное, рапсовое и т.д. Намочите жвачку, вотрите в нее масло, пока она не станет твердой и не начнет отставать от прядей. Помогите ей пальцами, аккуратно отделяя волоски, и жвачка соскользнет сама, не травмируя и не выдирая волосы. После этого помойте голову, как обычно.

Лайфхак 2. Крем

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Домашние Рецепты от Тамары

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Если масла не оказалось, для удаления жевательной резинки подойдет практически все, в чем есть хоть немного жира : детское масло, майонез, крем для рук, вазелин, гигиеническая помада. Можете делать это с помощью мочалки, протирая нею пряди, где застряла жвачка.

Лайфхак 3. Мусс для волос

Как правильно убирать / Фото: unsplash

Еще один метод удаления жвачки – мусс для волос. Нанесите его на проблемное место, оставьте на 2-3 минуты , а затем расческой вычешите жвачку из волос.

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Лайфхак 4. Кока-кола

Как правильно убирать / Фото: скриншот из YouTube/Бери и делай

Смочите ватный спонж Кока-колой и обработайте жвачку или налейте напиток в мисочку и опустите в нее испачканную прядь, если позволяет длина волос . Под действие кока-колы жвачка через несколько минут легко отстанет от волос и снимется.

Лайфхак 5. Мороз

Как правильно убирать / Фото: pinterest

На жвачку можно воздействовать холодом. На морозе она застывает и просто крошится. Не пугайтесь – гулять по лютому морозу без шапки или засовывать голову в холодильник не нужно. Возьмите несколько кубиков льда, обложите им прядь волос, куда попала жвачка, и подержите, пока она не затвердеет. В результате проведенных манипуляций она должна просто осыпаться с волос.

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