Лунный календарь стрижек на ноябрь-2021

Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня
Какие дни, согласно лунному календарю, считаются самыми подходящими для стрижки волос в ноябре 2021 года? А когда не стоит браться за ножницы и кардинально менять прическу? Чтобы ваша шевелюра была красивой, волосы сияли здоровьем и радовали глаз, следите за лунными днями по нашему календарю для стрижки волос на ноябрь 2021 года и планируйте перемены в своем имидже.
Лунный календарь на ноябрь-2021: когда стричь волосы
1 ноября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
2 ноября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.
3 ноября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.
4 ноября – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.
5 ноября – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.
6 ноября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.
7 ноября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.
8 ноября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.
9 ноября – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.
10 ноября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.
11 ноября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.
12 ноября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.
13 ноября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.
14 ноября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.
15 ноября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.
16 ноября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.
17 ноября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.
18 ноября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.
19 ноября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.
20 ноября – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.
21 ноября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.
22 ноября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.
23 ноября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.
24 ноября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.
25 ноября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.
26 ноября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.
27 ноября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.
28 ноября – 24 лунный день. Неподходящий период для стрижки, приносящий финансовые проблемы.
29 ноября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.
30 ноября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.
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