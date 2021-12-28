Лунный календарь стрижек на январь-2022

Лунный календарь стрижек / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда по лунному календарю лучше всего стричь волосы в январе 2022 года? А какие дни будут наименее подходящими для смены прически? Чтобы ваши волосы были ухоженными и красивыми, сияли здоровьем и поднимали настроение, не забывайте заглядывать в календарь лунных дней стрижки волос на январь 2022 года и планируйте перемены в своем имидже.

Лунный календарь на январь-2022: когда стричь волосы

1 января – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

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2 января – 29, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

3 января – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

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4 января – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

5 января – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

6 января – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

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7 января – 6 лунный день. Благоприятный период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

8 января – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

9 января – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

10 января – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

11 января – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

12 января – 11 лунный день. Откажитесь от идеи укоротить волосы, потому что день чреват плохим самочувствием.

13 января – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

14 января – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

15 января – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

16 января – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

17 января – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

18 января – 17 лунный день. Неподходящий день для укорачивания волос, стрижка вызовет разногласия в семье.

19 января – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически вам не навредит.

20 января – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

21 января – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

22 января – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

23 января – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

24 января – 22 лунный день. Результат короткой стрижки вас не порадует, а вот энергию и деньги отнимет.

25 января – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

26 января – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

27 января – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

28 января – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

Когда стричь волосы / Фото: pinterest

29 января – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

30 января – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с локонами укоротить и свою удачу.

31 января – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

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