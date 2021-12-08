Как отмыть краску для волос с кожи и ногтей

Разные средства работают по-разному: спирт сушит кожу, а влажными салфетками нужно долго тереть.

Как отмыть краску для волос / Фото: Коллаж: Сегодня

В стремлении навести красоту и сделать волосы эффектными и сияющими никто не застрахован от неожиданностей. Плюсы превращаются в минусы, и стойкая краска для волос оставляет трудновыводимые пятна на ушах, лбу, висках, шее, коже лица и рук.

Но все-таки справиться с этой проблемой возможно доступными домашними средствами. Читайте наши лайфхаки, и вы узнаете, как средства пригодятся вам для удаления краски.

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Как отмыть краску для волос: лайфхаки

Лайфхак 1. Мыло

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Подойдет обычное и жидкое мыло . Возьмите ватный или марлевый спонж, хорошенько намыльте и потрите свежие пятна, а затем смойте водой. При необходимости повторите.

Лайфхак 2. Сода

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Пищевая сода быстро и хорошо отбеливает кожу и выводит пятна. Добавьте немного воды и сделайте кашицу, которую затем нанесите на грязную кожу и тщательно потрите.

Лайфхак 3. Масло

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Растительное масло, даже самое обыкновенное подсолнечное – отличное средство для удаления следов красящего вещества, потому что оно не сушит нежную кожу и подходит не только для рук, но и для лица. Обработайте маслом загрязнение, оставьте на несколько минут и вытрите.

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Лайфхак 4. Лимон

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Сок этого фрукта или разведенная лимонная кислота наносятся на следы от краски для волос, а затем протираются до полного осветления кожи.

Лайфхак 5. Спирт

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Спиртовые растворы, настойки или водка также хорошо удаляют различные пятна , в том числе и от красителя. Кожу обрабатывают спонжем, смоченным в жидкости. Но будьте аккуратны: во-первых, спирт может сушить и раздражать нежную кожу, а во-вторых, он быстро улетучивается.

Лайфхак 6. Ацетон

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Жидкость для снятия лака – еще одно агрессивное средство , от которого может пойти раздражение по коже. Но оно эффективно и быстро работает, удаляя остатки окрашивающего средства. Смоченной ацетоном салфеткой или ватой промакивающими движениями снимают пятна, а затем тщательно смывают с кожи.

Лайфхак 7. Влажные салфетки

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Жидкость, которой пропитаны влажные салфетки, удаляет многие виды загрязнений с кожи, в том числе – от краски для волос. Возможно, не так быстро , но успеха можно достичь, если несколько раз потереть проблемное место.

Лайфхак 8. Средство для снятия макияжа

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Аналогично умыванию лица после косметики можно отмыть и свежие пятнышки от краски для волос. Средство безопасно для кожи рук и лица.

Лайфхак 9. Кефир

Как отмыть краску для волос / Фото: pinterest

Этот кисломолочный продукт часто используется для масок , так что он не принесет вреда испачканной кожному покрову. Он мягко очищает и отбеливает кожу. А для удаления пятна оставьте на нем салфетку, пропитанную кефиром, на 10 минут, а затем протрите и смойте теплой водой.

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