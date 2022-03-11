Молитва против войны и мир в Украине: полный текст

Молитва за мир в Украине / Фото: Wikipedia, Pixabay, Коллаж: Сегодня

В тяжелые военные времена для нашей страны на долю украинцев выпали страшные испытания. Многие люди молятся о спасении и мире для Украины , о защитниках нашего отечества, о вразумлении и покаянии врагов.

Тем, кому нужна духовная и молитвенная поддержка, мы публикуем молитву за мир в Украине .

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Текст молитвы за мир в Украине

Господи Боже наш , сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: протяни милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, безвременья и страданий.

Не на лук свой уповаем, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи умоляем: сохрани Отчизну нашу в мире , смягчи милостью Твоею сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царе, выслушай нас и помилуй.

Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять , и лук свой натянуть, чтобы поразить нас – недостойных рабов Твоих, правоверно славящих тебя.

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В скором времени измени скорбь нашу на радость , а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило благовонное перед Престолом Величия Твоего, преподнося Украине наш мир и покой.

Сердечно молимся Тебе, Благотворитель Милостивый , выслушай нас и помилуй. Аминь.

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