Молитва проти війни та за мир в Україні: повний текст

Молитва за мир в Україні / Фото: Wikipedia, Pixabay, Колаж: Сьогодні

У тяжкі воєнні часи для нашої країни на долю українців випали страшні випробування. Більшість людей моляться за спасіння і мир для України , про захисників нашої Вітчизни, про нарозуміння і покаяння ворогів.

Тим, кому потрібна духовна та молитовна підтримка, ми публікуємо молитву за мир в Україні .

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Текст молитви за мир в Україні

Господи Боже наш , сильний і кріпкий у битві, Тебе на поміч, недостойні, призиваємо й смиренно молимо: простягни милостиво руку Твою й покрий країну нашу від війни, лихоліття й страждань.

Не на лук свій уповаємо, й не зброя наша порятує нас, але про Твою всемогутню поміч благаємо: збережи Батьківщину нашу в мирі , пом’якши милістю Твоєю серця ворогів зачерствілі, злі наміри їх відверни, молимось Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй.

Споглянь із небес, Владико, й не дай ворогам нашим меч свій здійняти , й лук свій натягнути, аби вразити нас – недостойних рабів Твоїх, які правовірно тебе славлять.

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У скорому часі зміни скорботу нашу на радість , а біду на твердий мир. Не допусти страждань матерів та сліз дитячих, а їх молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило благовонне перед Престолом Величі Твоєї, подаючи Україні нашій мир і спокій.

Сердечно молимось Тобі, Благодійнику Милостивий , вислухай нас і помилуй. Амінь.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят і постів у березні-2022.