Почему нельзя держать дома герань: приметы и суеверия

Чем опасна герань в доме / Фото: Pixabay, Unsplash
Один из любимых домашних цветков – это герань . Она яркая, нарядная и неприхотливая в уходе. Однако привлекательность и польза этого растения сомнительна, если брать во внимание народные поверья и приметы.
Чем же так не угодила герань суеверным людям, что символизирует этот цветок, можно ли его держать в доме , и как влияет это растение на судьбу своих хозяев, узнайте в нашей статье. Однако вам решать, верить ли народным приметам о герани.
Приметы и суеверия о герани
- Согласно народной примете, герань мешает своей хозяйке устроить личную жизнь, потому что изгоняет из дома мужчин .
- Считается, что этот женский цветок сам привязывается к своей хозяйке , но при этом ревностно не хочет ее ни с кем делить.
- Получается, что незамужняя девушка, которая заведет герань, рискует остаться одинокой .
- Если этот цветок растет у замужней женщины, она обрекает себя на ссоры с мужчиной и даже развод.
А вот примет, связанных с личной жизнью мужчин, у герани нет. Зато есть множество приятных суеверий о цветке.
В чем помогает герань
- цветок в доме помогает помириться влюбленным парам, если они поссорились;
- герань подавляет мужскую агрессию, тем самым препятствуя ссорам в семье;
- цветок защищает от сглаза дом и его обитателей;
- красная герань избавляет от переутомлений ;
- белые цветы могут способствовать зачать ребенка ;
- розовая герань помогает найти любовь .
Почему нельзя держать герань
Многим людям попросту не нравится специфический запах герани. Так зачем портить себе настроение?
Аллергическая реакция на пыльцу растений – также весомая причина отказаться от растения. Наиболее сильным аллергеном являются цветки белой герани.
Лучше не заводить герань в доме, где есть кошка, потому что растение ядовито для домашних любимцев .
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