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Поздравления с новосельем: яркие открытки, картинки, стихи, смс

4 августа, 18:33

Ольга Козачок

Если у кого-то из друзей или знакомых намечается переезд в новый дом, приготовьте новоселам приятные поздравления с этим судьбоносным днем.

С новосельем! / Фото: Коллаж: Сегодня

Как приятно поселиться в своем уютном доме! Разделите радость со своими родными, друзьями, знакомыми людьми и поздравьте их с новосельем.

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Поздравления с новосельем: открытки, картинки, проза, стихи, смс

***

Поздравляем с новосельем,
С переездом в новый дом.
Пусть достатком и весельем
Вечно полон будет он!

Домовой пусть не пугает,
Вам комфортно будет жить,
Пусть соседи уважают,
Будут с вами все дружить!

С новосельем! / Фото: bonnycards

***

Поздравляю с новосельем! Пусть на новом месте живется радостно и весело, счастливо и спокойно. Желаю светлого уюта и высокого достатка, веселых праздников и радостных событий, приятных новостей и добрых гостей!

С новосельем! / Фото: bonnycards

***

Вас поздравить с новосельем
Мы пришли в ваш новый дом,
Мы желаем, чтобы счастье
Сразу поселилось в нем.

Пусть он станет полной чашей
И открытым для друзей,
Крепостью пусть будет вашей,
Отчим домом для детей.

Этим стенам пожелаем
Мы уюта и тепла.
Вам, хозяева, удачи,
В жизни счастья и добра.

С новосельем! / Фото: bonnycards

***

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Поздравляем с новосельем! Мы рады, что ваша заветная мечта сбылась, и желаем вам прожить в новых стенах долгие и счастливые годы! Пусть фундамент буден крепким, дизайн − модным, интерьер − красивым и удобным, а отношения в новом доме − теплыми, и пусть ваш дом будет вашей крепостью!

С новосельем! / Фото: bonnycards

***

Поздравляю с новосельем –
С этим долгожданным днем!
Пусть наполнится весельем
Ваш уютный светлый дом.

Пусть в нем стены помогают,
И очаг всегда горит.
Чтоб притягивал дом счастье
И удачу, как магнит!

***

Поздравляю вас с новосельем! Пускай в вашем доме царят счастье, гармония и уют! Желаю, чтобы ваша семья жила с огромным удовольствием в своем новом жилище! Пускай у вас как можно чаще сияют улыбки на лицах, звучит веселый смех и каждый миг наполняется радостью!

С новосельем! / Фото: bonnycards

***

Мой стих, как виртуальный кот,
Одну удачу в дом несет.
За новоселье тост поднимем
И новоселов мы обнимем.
Ребята, хорошо живите,
А главное – всегда храните
Волшебный свет в дому своем,
Обид пускай не будет в нем.
К родной двери ведут мечты.
Удачи, счастья, доброты,
Уюта вам и теплоты!

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