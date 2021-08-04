Поздравления с новосельем: яркие открытки, картинки, стихи, смс

Если у кого-то из друзей или знакомых намечается переезд в новый дом, приготовьте новоселам приятные поздравления с этим судьбоносным днем.

С новосельем! / Фото: Коллаж: Сегодня

Как приятно поселиться в своем уютном доме! Разделите радость со своими родными, друзьями, знакомыми людьми и поздравьте их с новосельем.

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Поздравления с новосельем: открытки, картинки, проза, стихи, смс

Короткие поздравления с новосельем

***

Поздравляем с новосельем,

С переездом в новый дом.

Пусть достатком и весельем

Вечно полон будет он!



Домовой пусть не пугает,

Вам комфортно будет жить,

Пусть соседи уважают,

Будут с вами все дружить!

С новосельем! / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с новосельем в прозе

***

Поздравляю с новосельем! Пусть на новом месте живется радостно и весело, счастливо и спокойно. Желаю светлого уюта и высокого достатка, веселых праздников и радостных событий, приятных новостей и добрых гостей!

С новосельем! / Фото: bonnycards

С новосельем: красивые поздравления в стихах

***

Вас поздравить с новосельем

Мы пришли в ваш новый дом,

Мы желаем, чтобы счастье

Сразу поселилось в нем.



Пусть он станет полной чашей

И открытым для друзей,

Крепостью пусть будет вашей,

Отчим домом для детей.



Этим стенам пожелаем

Мы уюта и тепла.

Вам, хозяева, удачи,

В жизни счастья и добра.

С новосельем! / Фото: bonnycards

Поздравления с новосельем своими словами

***

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Поздравляем с новосельем! Мы рады, что ваша заветная мечта сбылась, и желаем вам прожить в новых стенах долгие и счастливые годы! Пусть фундамент буден крепким, дизайн − модным, интерьер − красивым и удобным, а отношения в новом доме − теплыми, и пусть ваш дом будет вашей крепостью!

С новосельем! / Фото: bonnycards

Новоселье: прикольные поздравления

***

Поздравляю с новосельем –

С этим долгожданным днем!

Пусть наполнится весельем

Ваш уютный светлый дом.



Пусть в нем стены помогают,

И очаг всегда горит.

Чтоб притягивал дом счастье

И удачу, как магнит!

Радостные пожелания в день новоселья

***

Поздравляю вас с новосельем! Пускай в вашем доме царят счастье, гармония и уют! Желаю, чтобы ваша семья жила с огромным удовольствием в своем новом жилище! Пускай у вас как можно чаще сияют улыбки на лицах, звучит веселый смех и каждый миг наполняется радостью!

С новосельем! / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с новосельем в стихах

***

Мой стих, как виртуальный кот,

Одну удачу в дом несет.

За новоселье тост поднимем

И новоселов мы обнимем.

Ребята, хорошо живите,

А главное – всегда храните

Волшебный свет в дому своем,

Обид пускай не будет в нем.

К родной двери ведут мечты.

Удачи, счастья, доброты,

Уюта вам и теплоты!

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