Привітання з новосіллям: яскраві листівки, картинки, вірші, смс

З новосіллям! / Фото: Колаж: Сьогодні
Як приємно оселитися у своєму затишному будинку! Розділіть радість зі своїми рідними, друзями, знайомими людьми і привітайте їх із новосіллям.
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Привітання з новосіллям: листівки, картинки, проза, вірші, смс
- Короткі привітання з новосіллям
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Поздравляем с новосельем,
С переездом в новый дом.
Пусть достатком и весельем
Вечно полон будет он!
Домовой пусть не пугает,
Вам комфортно будет жить,
Пусть соседи уважают,
Будут с вами все дружить!
З новосіллям! / Фото: bonnycards
- Добрі привітання з новосіллям в прозі
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Вітаю з новосіллям! Нехай на новому місці живеться радісно і весело, щасливо і спокійно. Бажаю світлого затишку і високого достатку, веселих свят і радісних подій, приємних новин і добрих гостей!
З новосіллям! / Фото: bonnycards
- З новосіллям: красиві привітання у віршах
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Вас поздравить с новосельем
Мы пришли в ваш новый дом,
Мы желаем, чтобы счастье
Сразу поселилось в нем.
Пусть он станет полной чашей
И открытым для друзей,
Крепостью пусть будет вашей,
Отчим домом для детей.
Этим стенам пожелаем
Мы уюта и тепла.
Вам, хозяева, удачи,
В жизни счастья и добра.
З новосіллям! / Фото: bonnycards
- Привітання з новосіллям своїми словами
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Вітаю з новосіллям! Ми раді, що ваша заповітна мрія збулася, і бажаємо вам прожити в нових стінах довгі і щасливі роки! Нехай фундамент буде міцним, дизайн – модним, інтер'єр – красивим і зручним, а стосунки у новому будинку – теплими, і нехай ваш дім буде вашою фортецею!
З новосіллям! / Фото: bonnycards
- Новосілля: прикольні привітання
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Поздравляю с новосельем –
С этим долгожданным днем!
Пусть наполнится весельем
Ваш уютный светлый дом.
Пусть в нем стены помогают,
И очаг всегда горит.
Чтоб притягивал дом счастье
И удачу, как магнит!
- Радісні побажання в день новосілля
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Вітаю вас із новосіллям! Нехай у вашому домі панують щастя, гармонія і затишок! Бажаю, щоб ваша сім'я жила з величезним задоволенням у своєму новому житлі! Нехай у вас якомога частіше сяють посмішки на обличчях, звучить веселий сміх і кожна мить наповнюється радістю!
З новосіллям! / Фото: bonnycards
- Добрі привітання з новосіллям у віршах
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Мой стих, как виртуальный кот,
Одну удачу в дом несет.
За новоселье тост поднимем
И новоселов мы обнимем.
Ребята, хорошо живите,
А главное – всегда храните
Волшебный свет в дому своем,
Обид пускай не будет в нем.
К родной двери ведут мечты.
Удачи, счастья, доброты,
Уюта вам и теплоты!
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