Поздравления с праздником Ивана Купала: в прозе, стихах, открытках и картинках

Празднование Ивана Купала / Фото: Depositphotos

7 июля, наступает яркий, эффектный, жизнерадостный, красивый летний праздник Ивана Купала-2021. Этот день посвящен древним славянским традициям, почитанию стихий огня, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня собрали для вас самые лучшие поздравления, а также поздравительные открытки, эффектные картинки, стихи, которые вы можете адресовать любимому человеку, добрым друзьям, семье, родителям, коллегам и поздравить с праздником Ивана Купала.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах

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***

Иван Купала наступает,

В природе – тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, рисуя блики.

Вокруг танцует молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.



Пусть день сегодня необычный

Наполнит сказкою твой мир,

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

С праздником Ивана Купала / Фото: bonnycards

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День Ивана Купала: искренние пожелания своими словами

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю, чтобы в этот волшебный день в твоей душе вдруг вспыхнул тот самый заветный огонек, который подарит надежду на лучшее и поведет тебя к заветной мечте, большой любви, искреннему счастью и настоящему чуду.

С праздником Ивана Купала / Фото: bonnycards

Эффектные стихи в праздник Ивана Купала

***

Расплетай, девица, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.



Парень, оставляй печали,

Возле речки, у причала,

Одиночеству не место,

Ждет тебя судьба-невеста.



Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод,

И кружится хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

С праздником Ивана Купала / Фото: bonnycards

Добрые пожелания подруге в праздник Ивана Купала

***

Я желаю тебе, подружка, чтобы на Купалу свершилось чудо. Пусть твой венок, пущенный по воде, подаст тебе знак к счастью в личной жизни, и пусть, наконец, тебе встретится принц, о котором ты мечтаешь.

С праздником Ивана Купала / Фото: bonnycards

С Иваном Купала: радостные поздравления друзьям в стихах

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.



В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам – мужей хороших,

А парням – невест пригожих.

С праздником Ивана Купала / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю с удивительным и сказочным днем Ивана Купала. Желаю тебе обязательно найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

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