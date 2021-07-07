Поздравления с праздником Ивана Купала: в прозе, стихах, открытках и картинках

Празднование Ивана Купала / Фото: Depositphotos
7 июля, наступает яркий, эффектный, жизнерадостный, красивый летний праздник Ивана Купала-2021. Этот день посвящен древним славянским традициям, почитанию стихий огня, воды, трав и цветов, а еще молодости и любви.
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Life Сегодня собрали для вас самые лучшие поздравления, а также поздравительные открытки, эффектные картинки, стихи, которые вы можете адресовать любимому человеку, добрым друзьям, семье, родителям, коллегам и поздравить с праздником Ивана Купала.
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах
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Иван Купала наступает,
В природе – тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, рисуя блики.
Вокруг танцует молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир,
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
День Ивана Купала: искренние пожелания своими словами
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Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю, чтобы в этот волшебный день в твоей душе вдруг вспыхнул тот самый заветный огонек, который подарит надежду на лучшее и поведет тебя к заветной мечте, большой любви, искреннему счастью и настоящему чуду.
Ивана Купала-2021: действенные обряды для незамужних девушек
Эффектные стихи в праздник Ивана Купала
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Расплетай, девица, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Парень, оставляй печали,
Возле речки, у причала,
Одиночеству не место,
Ждет тебя судьба-невеста.
Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод,
И кружится хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Добрые пожелания подруге в праздник Ивана Купала
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Я желаю тебе, подружка, чтобы на Купалу свершилось чудо. Пусть твой венок, пущенный по воде, подаст тебе знак к счастью в личной жизни, и пусть, наконец, тебе встретится принц, о котором ты мечтаешь.
С Иваном Купала: радостные поздравления друзьям в стихах
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На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам – мужей хороших,
А парням – невест пригожих.
Лучшие поздравления с Ивана Купала в прозе
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Поздравляю с удивительным и сказочным днем Ивана Купала. Желаю тебе обязательно найти свой цветущий папоротник, которой поможет твоему сердцу расцвести лепестками счастья и любви. Пусть тебе встречаются добрые люди, пусть в этот день с тобой случится настоящее чудо! Здоровья, благодати и радости.
Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:
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