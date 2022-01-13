Прикольные СМС щедровки на Старый Новый год 2022 – на счастье, на здоровье

СМС щедровки на Старый Новый год 2022 / Фото: vogue.ua
Пока мы собрали для вас большую подборку ярких картинок, поздравительных открыток, прикольных посевалок для детей и взрослых, наступил вечер Старого Нового года 2022. Если вы задались вопросом, как поздравить друзей, близких, родных и коллег, которые по той или иной причине не рядом с вами за праздничным столом, выход один – отправить СМС.
Собрали для вас несколько вариантов самых прикольных и веселых, которые точно никого не оставят равнодушными.
***
Щедрик-щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ковідочка,
Ми тут її проженемо,
Ластівочку запросимо.
В хату летять щастя й добро,
Будьте здоро, sisters і bro!
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Я в хустиночці на плечах,
З антисептиком в кишені,
Дайте щось мені у жмені.
Я його дезинфікую –
І собі почимчикую.
***
Добрый вечер, скоро ночь,
Мы пришли вам всем помочь.
Градусники вам поставим,
Руки мыть пять раз заставим.
Мы измеряем давленье,
Вам поднимем настроенье:
Мы щедровку вам расскажем,
Список, что хотим, покажем:
Деньги, холодец, конфеты,
Оливье, салат, котлеты…
Насыпайте в нашу тару,
Любим мы поесть нашару.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник.
Сметанки відерце
Від щирого серця.
"На виніс" зготуйте,
Усе запакуйте.
Я з’їм по-під тином,
А може, за млином.
***
Щедрик-ведрик,
Дайте антисептик.
Я помащю ним долоні,
Поки ваш шашлик холоне.
Щедрик-щедрівочка.
Потрібна горілочка:
Бо обеззаражує
Й не обезображує.
Щедрик-щедрик, щедривець -
Цьому року вже кінець.
Пожалійте бандуриста -
Подаруйте гривень триста.
***
Щедрик-ведрик, дайте антисептик,
Упаковку масочок, кілограм ковбасочок,
А ще мало – дайте на сало.
На ПЛР-тест. Побіжу, бо вже замерз.
***
Пощедрую, заспіваю,
Гроші в блоги засіваю,
Щоб росли шалені бакси,
Євро, долари та гривні,
Щоб жили ви як у казці,
І щасливими були!
***
Я буду щедро щедрувать –
Не шкода копійчину дать?
Щоб євро дзинькало в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Мерседес до пари,
У хаті – з мармуру камін,
Та і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер з джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
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