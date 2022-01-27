Ретроградные планеты-2022: даты и влияние на людей

Ретроградные планеты в 2022 году: точные даты, календарь и влияние на людей / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Периодически планеты Солнечной системы перемещаются в обратном для земного наблюдателя направлении – т.е. начинают ретроградное движение .

На самом деле ни одна планета не сходит со своей многовековой орбиты вокруг Солнца. А ретроградность – лишь иллюзия для стороннего наблюдателя, которому кажется, что небесные объекты движутся в попятную.

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Возникает ретроградность из-за разной скорости вращения планет вокруг Солнца. Для астрономии это обычное, ничем не примечательное явление. А вот для астрологов период ретроградности крайне важен .

Календарь ретроградных планет в 2022 году

Ретроградными могут быть личные планеты , которые воздействуют на каждого человека индивидуально – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А также транс персональные внешние планеты – Уран, Нептун и Плутон, оказывающие влияние на наш мир в целом.

Ретроградный Меркурий-2022

Меркурий в 2022 году начал свое обратное движение с 14 января и завершит эту фазу 4 февраля. Следующие фазы ретроградного Меркурия:

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с 10 мая по 3 июня;

с 10 сентября по 2 октября;

с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

Меркурий является покровителем торговли, транспорта, образования, распространения информации . А значит, в периоды его ретроградности могут наблюдаться сбои и торможения в этих сферах.

При ретроградном Меркурии нежелательно заключать договоры и совершать крупные сделки. Не стоит регистрировать брак. Также будет неудачным начало обучения. Покупку средств связи, гаджетов, компьютеров стоит отложить на другое время.

Зато обратный ход Меркурия поможет проанализировать принятые ранее решения и произошедшие события и найти возможные ошибки. Благоприятным будет завершение старых дел, встреча со старыми друзьями и знакомыми, окончание учебы.

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Ретроградная Венера в 2022 году

Период ретроградности Венеры в 2022 году недолгий. Она начала его с 19 декабря 2021 года, а завершит 29 января 2022-го.

Венере, как известно, подчиняются сферы любви, отношений, красоты и творчества .

В период ее ретроградности лучше не предпринимать попыток завести новый роман, проводить пластические операции и косметические процедуры.

Зато это время хорошо использовать , чтобы провести переоценку любовных и родственных связей, завершить отношения, которые себя изжили, исправить допущенные ошибки в этой сфере.

Ретроградный Уран-2022

Уран начал свое ретроградное движение еще в 2021 году, а закончил 18 января 2022-го. Следующая фаза ретроградности планеты наступит с 24 августа по 22 января 2023-го.

Уран обычно приводит к неожиданным событиям, смещению стереотипов , внезапным озарениям и оригинальным решениям давних проблем.

Ретроградный Уран – подходящее время для экспериментов и исследований. Хотя консерваторам обычно сложно приспособиться к новаторству.

Во время обратного движения Урана может открыться новый взгляд на старые вещи. Это время хорошо использовать для серьезных перемен: смена работы, переезд, начало новых или же разрыв прежних отношений.

Ретроградный Плутон-2022

Плутон в 2022 году будет ретроградным почти полгода: с 29 апреля по 8 октября.

Плутон отвечает за управление народом, государственное устройство, а также материальный мир – крупные предприятия, финансовые учреждения.

Ретроградность Плутона может внести политические разногласия и риски в экономике, спровоцировать государственные перевороты и трансформацию различных социальных структур. А потому лучше не принимать участия в массовых мероприятиях и митингах.

Во время обратного движения Плутона полезно будет разобраться в своих убеждениях, переоценить поступки – как личные, так и общественные. Энергия планеты направлена на изменения на глубинном и бессознательном уровне.

Ретроградный Сатурн-2022

Ретроградный ход Сатурна будет в период с 4 июня по 23 октября.

Планета Сатурн отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей . Так что его ретроградность заметно ослабит все эти сферы и принесет трудности в работу юристов, преподавателей, политиков.

В период обратного хода Сатурна нежелательно вступать в споры, а также подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки.

Однако это хороший период для благотворительных акций и организации любого вида помощи нуждающимся.

Ретроградный Нептун-2022

Нептун будет двигаться в обратном направлении в период с 28 июня по 4 декабря.

Планета Нептун считается покровителем в любовных делах, вопросах веры, творчества , а также в области иллюзий и самообмана.

В период ретроградности Нептуна хорошо попытаться воплотить в жизнь самые смелые мечты, но при этом следует здраво рассчитывать свои силы. Полезными будут духовные практики для улучшения познания внутреннего мира.

Ретроградный Юпитер-2022

Юпитер в 2022 году начнет ретрофазу 28 июля и завершит 23 ноября.

Юпитер влияет на образование, юриспруденцию, философию и социальную сферу . Во время его ретроградного хода в этих сферах процессы будут тормозиться, так что будет затруднено продвижение и реализация планов.

При ретроградном Юпитере у человека обостряется внутреннее чутье, поэтому легче чувствуется обман со стороны окружающих. Появляется возможность переосмыслить мировоззрение и уйти с неверного пути. Оптимально в этот период завершить какие-то незаконченные дела.

Ретроградность Марса-2022

Марс в 2022 году начнет свою ретрофазу 30 октября и продолжит до 12 января 2023 года.

Марс – это римский бог войны, конфликтов и любых проявлений агрессии .

В период ретроградности Марса люди становятся более вспыльчивыми и раздражительными, вспоминают старые обиды и чаще бывают склонны к мыслям о мести. Также в это время увеличивается риск аварий, катастроф, ДТП и возрастает количество травм.

Чтобы ретроградный Марс использовать надлежащим образом , можно приобрести ценный опыт по воспитанию силы воли и терпения, а также организации и реализации творческих замыслов. Полезно заняться проработкой уже начатых проектов, здоровьем, йогой и техосмотрами автомобилей.

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