Ретроградні планети-2022: дати та вплив на людей

Ретроградні планети у 2022 році: точні дати, календар та вплив на людей / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Періодично планети Сонячної системи переміщуються у зворотному для земного спостерігача напрямі – тобто починають ретроградний рух .

Насправді жодна планета не сходить зі своєї багатовікової орбіти навколо Сонця. А ретроградність – тільки ілюзія для стороннього спостерігача, якому здається, що небесні об'єкти рухаються назад.

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Виникає ретроградність через різну швидкість обертання планет навколо Сонця. Для астрономії це звичайне, нічим не примітне явище. А ось для астрологів період ретроградності дуже важливий .

Календар ретроградних планет 2022 року

Ретроградними можуть бути особисті планети , які впливають на кожну людину індивідуально – Меркурій, Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. А також транс персональні зовнішні планети – Уран, Нептун і Плутон, які впливають на світ у цілому.

Ретроградний Меркурій-2022

Меркурій 2022 року розпочав свій зворотний рух з 14 січня та завершить цю фазу 4 лютого. Наступні фази ретроградного Меркурія:

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з 10 травня до 3 червня;

з 10 вересня до 2 жовтня;

з 29 грудня 2022 року до 18 січня 2023 року.

Меркурій є покровителем торгівлі, транспорту, освіти, поширення інформації . Отже, у періоди його ретроградності можуть спостерігатися збої та гальмування у цих сферах.

При ретроградному Меркурії небажано укладати договори та здійснювати великі угоди. Не варто реєструвати шлюб. Також буде невдалим початок навчання. Купівлю засобів зв'язку, гаджетів, комп'ютерів варто відкласти на інший час.

Зате зворотний хід Меркурія допоможе проаналізувати прийняті раніше рішення і події, що відбулися, і знайти можливі помилки. Сприятливим буде завершення старих справ, зустріч зі старими друзями та знайомими, закінчення навчання.

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Ретроградна Венера 2022 року

Період ретроградності Венери 2022 року недовгий. Вона розпочала його з 19 грудня 2021 року, а завершить 29 січня 2022-го.

Венері, як відомо, підпорядковуються сфери кохання, відносин, краси та творчості .

У період її ретроградності краще не робити спроб завести новий роман, проводити пластичні операції та косметичні процедури.

Зате цей час добре використовувати , щоб провести переоцінку любовних та споріднених зв'язків, завершити стосунки, які себе вичерпали, виправити допущені помилки у цій сфері.

Ретроградний Уран-2022

Уран розпочав свій ретроградний рух ще 2021 року, а закінчив 18 січня 2022-го. Наступна фаза ретроградності планети настане з 24 серпня до 22 січня 2023-го.

Уран зазвичай призводить до несподіваних подій, усунення стереотипів , раптових осяянь та оригінальних розв'язань давніх проблем

Ретроградний Уран вдалий час для експериментів та досліджень. Хоча консерваторам зазвичай важко пристосуватися до новаторства.

Під час зворотного руху Урану може відкритися новий погляд на старі речі. Цей час добре використовувати для серйозних змін: зміна роботи, переїзд, початок нових або розрив колишніх стосунків.

Ретроградний Плутон-2022

Плутон 2022 року буде ретроградним майже півроку: з 29 квітня до 8 жовтня.

Плутон відповідає за управління народом, державний устрій, а також матеріальний світ – великі підприємства, фінансові установи.

Ретроградність Плутона може внести політичні розбіжності та ризики в економіці, спровокувати державні перевороти та трансформацію різних соціальних структур. А тому краще не брати участі у масових заходах та мітингах.

Під час зворотного руху Плутона корисно буде розібратися у переконаннях, переоцінити вчинки – як особисті, і громадські. Енергія планети спрямована на зміни на глибинному та несвідомому рівні.

Ретроградний Сатурн-2022

Ретроградна хода Сатурна буде в період з 4 червня по 23 жовтня.

Планета Сатурн відповідає за порядок, працьовитість, силу волі, подолання труднощів . Тож його ретроградність помітно послабить усі ці сфери та принесе труднощі у роботі юристів, викладачів, політиків.

У період зворотного ходу Сатурна небажано вступати у суперечки, і навіть підписувати довгострокові контракти, реєструвати підприємства, купувати нерухомість, переїжджати, укладати шлюби.

Однак це гарний період для благодійних акцій та організації будь-якого виду допомоги нужденним.

Ретроградний Нептун-2022

Нептун рухатиметься у зворотному напрямку у період з 28 червня по 4 грудня.

Планета Нептун вважається покровителем у любовних справах, питаннях віри, творчості , а також в області ілюзій та самообману.

У період ретроградності Нептуна добре спробувати втілити в життя найсміливіші мрії, але при цьому слід розраховувати свої сили. Корисними будуть духовні практики для покращення пізнання внутрішнього світу.

Ретроградний Юпітер-2022

Юпітер 2022 року розпочне ретрофазу 28 липня та завершить 23 листопада.

Юпітер впливає на освіту, юриспруденцію, філософію та соціальну сферу . Під час його ретроградного ходу в цих сферах процеси гальмуватимуться, тож буде утруднено просування та реалізація планів.

При ретроградному Юпітері у людини загострюється внутрішнє чуття, тому легше відчувається обман із боку оточуючих. З'являється можливість переосмислити світогляд і піти з неправильного шляху. Оптимально в цей період завершити якісь незакінчені справи.

Ретроградність Марса-2022

Марс 2022 року розпочне свою ретрофазу 30 жовтня та продовжить до 12 січня 2023 року.

Марс – це римський бог війни, конфліктів та будь-яких проявів агресії .

У період ретроградності Марсу люди стають запальнішими і дратівливішими, згадують старі образи і частіше бувають схильні до думок про помсту. Також у цей час збільшується ризик аварій, катастроф, ДТП та зростає кількість травм.

Щоб ретроградний Марс використовувати належним чином , можна здобути цінний досвід з виховання сили волі і терпіння, і навіть організації та реалізації творчих задумів. Корисно зайнятися опрацюванням вже розпочатих проєктів, здоров'ям, йогою та техоглядами автомобілів.

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