Рождественские ритуалы 2022: обряды на богатство, исполнение желаний и любовь

Рождественские обряды и ритуалы 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

С Рождеством Христовым 2022! Всем известно о магии рождественской ночи. В это удивительное время над землей летают Ангелы и исполняют наши желания. Ваша задача – попросить их о желаемом перед сном, но загадывайте только самое заветное и искреннее желание.

Самый верный способ загадать желание в рождественскую ночь 2022 на богатство или что угодно – это записать его на бумаге и положить на подоконник. А чтобы Ангелы не заблудились в поиске вас, еще поставьте на окно зажженную свечу или повесьте Рождественскую звезду.

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Ритуалы на загадывания желаний на Рождество 2022 / Фото: pixabay.com

Обряды на Рождество для удачи и здоровья 2022

Заговор для исцеления

Существуют дни, когда лучше делать обереги на свой род. К такому относится и родовое полотенце. В канун Рождества, 6 января, покупают новое льняное полотенце и заговаривают его для исцеления от различных, в том числе и тяжелых, болезней. А если позже в семье кто-нибудь заболеет, то этим полотенцем нужно обтереть больного, и он обязательно выздоровеет.

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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Заговариваю я от 77 хворей,

От любой боли, от ночной маяты,

Напускной сухоты, от рака едучего,

Припадка падучего,

От порчи, от ночной корчи.

Мать Богородица Сына Своего обмывала,

Полотенцем льняным обтирала.

Благослови, Боже, и мой лен тоже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Кого я (имя) этим льном оботру,

С того я все 77хворей сотру.

Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Ритуалы на загадывания желаний на Рождество 2022 / Фото: pixabay.com

Заговор на физические силы

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Проснувшись утром 7 января, умойтесь и произнесите:

Спаситель родился, свет миру объявился.

Спасусь и я (имя) через Иисуса Христа.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, –

обретет не только душевные, но и физические силы. Больные люди, поступив так, выздоравливают.

Заговор на счастье

В ночь с 7-го на 8-е января, на второй день после Рождества, выходите на улицу ровно в три часа ночи, поднимите руки к небу и скажите:

Откройся, небо святое,

Дай мне счастье золотое.

Сколько на тебе, небушко, ясных звезд,

Столько бы мне (имя) счастливых слез.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Ритуалы на загадывания желаний на Рождество 2022 / Фото: pixabay.com

Ритуалы на Рождество 2022 на исполнение желаний

Каждое утро, начиная с 7 января, как только проснетесь, повторяйте свое самое заветное желание, еще лучше, если будете его мысленно визуализировать. Все это нужно делать на протяжении 40 дней. Светлые силы Вселенной помогут вам все осуществить. А на 40-й день нужно накормить птичек хлебными крошками.

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В ночь на 7 января нарисуйте ангела с одним глазом (это важно), вырежьте его из бумаги и положите на подоконник. Второй глаз вы дорисуете ангелу, когда увидите и почувствуете, что ваше желание исполняется. Ритуал очень действенный.

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С 6 на 7 января в 3 часа ночи открывается небо. Если у вас есть желание, выйдите в нужный час на улицу и смотря на небо, загадайте свое желание, но только не то, что может навредить кому-то, например, любовь конкретного мужчины. Если будете загадывать действительно что-то важное для себя, то желание обязательно исполнится.

Ритуалы на загадывания желаний на Рождество 2022 / Фото: pixabay.com

В магическую рождественскую ночь желания исполняются намного быстрее, чем у другие дни в году. На Рождество можно попросить судьбу исполнить в следующем году одно ваше самое заветное. Его можно написать на листке бумаги и взять небольшую свечу. Цвет свечи уже выбирайте в зависимости от вектора желания: если оно любовное, тогда берите красную свечу, если желание на здоровье – подойдет зеленая свеча.

Голубые свечи – от усталости,

от усталости, желтые – снимают стресс,

снимают стресс, коричневые – приносят здоровье,

приносят здоровье, розовые – олицетворяют романтику и увлечения,

олицетворяют романтику и увлечения, белые используются в основном для гаданий,

фиолетовые – помогут снять порчу и излечить человека,

Еще синие свечи используются при чтении молитв на снятие порчи и помогают усилить какую-то сторону человека, излечить тяжелую болезнь.

Изначально большую свечу нужно подрезать, потому что вам нужно дождаться, пока она сгорит, затем весь воск скапать на бумажку, где написано желание. Дальше возьмите нитку цвета использованной свечи и, свернув листок квадратиком, перевяжите его этой нитью. Носите этот сверток с собой весь год, например, положите в сумку или в кошелек.

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