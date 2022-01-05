Різдвяні ритуали 2022: обряди на багатство, виконання бажань та любов

Різдвяні обряди та ритуали 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

З Різдвом Христовим 2022! Всім відомо про магію різдвяної ночі. У цей дивовижний час над землею літають Ангели та виконують наші бажання. Ваше завдання – попросити їх про бажане перед сном, але загадуйте тільки найзаповітніше та найщиріше бажання.

Найвірніший спосіб загадати бажання у різдвяну ніч 2022 року на багатство або що завгодно – це записати його на папері та покласти на підвіконня. А щоб Ангели не заблукали в пошуку вас, ще поставте на вікно запалену свічку або повісьте Різдвяну зірку.

Реклама

Ритуали на загадування бажань на Різдво 2022 / Фото: pixabay.com

Обряди на Різдво для удачі та здоров'я 2022

Заговір для лікування

Існують дні, коли краще робити обереги на свій рід. До такого відноситься і родовий рушник. Напередодні Різдва, 6 січня, купують новий лляний рушник і замовляють його для лікування різних, у тому числі і важких, хвороб. А якщо пізніше в сім'ї хтось захворіє, то цим рушником треба обтерти хворого, і він обов'язково одужає.

Реклама

В ім'я Отця і Сина та Святого Духа.

Замовляю я від 77 хвороб,

Від будь-якого болю, від нічного маяту,

Напускний туберкулез, від раку їдучого,

Припадку падучого,

Від псування, від нічної корчі.

Мати Богородиця Сина Свого обмивала,

Рушником лляним обтирала.

Благослови, Боже, і мій льон теж.

В ім'я Отця і Сина та Святого Духа.

Кого я (ім'я) цим льоном обітрі,

З того я все хворів зітру.

Ключ, замок, мова. Амінь. Амінь. Амінь.

Ритуали на загадування бажань на Різдво 2022 / Фото: pixabay.com

Заговір на фізичні сили

Реклама

Прокинувшись вранці 7 січня, вмийтеся і промовте:

Спаситель народився, світло світові з'явилося.

Врятуюсь і я (ім'я) через Ісуса Христа.

В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь, –

набуде не тільки душевних, а й фізичних сил. Хворі люди, вчинивши так, одужують.

Заговір на щастя

У ніч з 7-го на 8-е січня, на другий день після Різдва, виходьте на вулицю рівно о третій годині ночі, підніміть руки до неба і скажіть:

Відкрийся, небо святе,

Дай мені золоте щастя.

Скільки на тобі, небушко, ясних зірок,

Стільки б мені (ім'я) щасливих сліз.

В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.

Ритуали на загадування бажань на Різдво 2022 / Фото: pixabay.com

Ритуали на Різдво 2022 на виконання бажань

Щоранку, починаючи з 7 січня, як тільки прокинетеся, повторюйте своє найзаповітніше бажання, ще краще, якщо будете його подумки візуалізувати. Все це потрібно робити протягом 40 днів. Світлі сили Всесвіту допоможуть вам все здійснити. А на 40-й день потрібно нагодувати пташок хлібними крихтами.

***

У ніч на 7 січня намалюйте ангела з одним оком (це важливо), виріжте його з паперу та покладіть на підвіконня. Друге око ви намалюєте ангелу, коли побачите і відчуєте, що ваше бажання здійснюється. Ритуал дуже дієвий.

***

З 6 на 7 січня о 3-й годині ночі відкривається небо. Якщо у вас є бажання, вийдіть у потрібну годину на вулицю і дивлячись на небо, загадайте своє бажання, але не те, що може зашкодити комусь, наприклад, любов конкретного чоловіка. Якщо загадуватимете дійсно щось важливе для себе, то бажання обов'язково здійсниться.

Ритуали на загадування бажань на Різдво 2022 / Фото: pixabay.com

У магічну різдвяну ніч бажання виконуються набагато швидше, ніж в інші дні року. На Різдво можна попросити долю виконати наступного року одне ваше найзаповітніше бажання. Його можна написати на аркуші паперу та взяти невелику свічку. Колір свічки вже вибирайте залежно від вектора бажання: якщо воно любовне, тоді беріть червону свічку, якщо бажання на здоров'я підійде зелена свічка.

Сині свічки – від втоми,

жовті – знімають стрес,

коричневі – приносять здоров'я,

рожеві – уособлюють романтику та захоплення,

білі використовуються в основному для ворожіння,

фіолетові – допоможуть зняти псування і вилікувати людину,

Ще сині свічки використовуються при читанні молитов на зняття порч і допомагають посилити якийсь бік людини, вилікувати тяжку хворобу.

Спочатку велику свічку потрібно підрізати, тому що вам потрібно її підпалити і дочекатися, поки вона згорить, потім весь віск скапати на папірець, де написано бажання. Далі візьміть нитку кольору використаної свічки і, згорнувши листок квадратиком, перев'яжіть його цією ниткою. Носіть цей згорток із собою весь рік, наприклад, покладіть у сумку або в гаманець.

Також дізнайтесь найкрасивіші колядки-2022 українською мовою для дітей та дорослих