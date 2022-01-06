Рождество-2022: тематические картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Поздравления с Рождеством 2022: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоро-скоро на небе появится первая звезда, символизирующая появление на свет Спасителя . В наступающий светлый и радостный праздник Рождества Христова 7 января примите самые теплые, душевные, добрые и светлые поздравления с Рождеством .

Пусть сбудутся лучшие желания и мечты, пусть ангел пошлет всем мира, здоровья и благополучия , пусть вас не покидает вера в лучшее и пусть в жизни встречаются добрые люди.

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Обязательно поздравьте с этим великим праздником своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас эффектные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи, добрые пожелания с Рождеством Христовым .

Лучшие поздравления с Рождеством-2022 в прозе своими словами

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С Рождеством Христовым поздравляю! Искренне желаю волшебной сказки, счастливых мгновений, ярких надежд, благих вестей, радостных колядок, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к жизни.

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С Рождеством 2022 красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

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Поздравляю вас со светлым Рождеством! Пусть навсегда поселятся в вашем доме мир, счастье, здоровье и взаимопонимание. Пусть везение и благоразумие будут вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье никогда не подводит, и пусть всегда вас сопровождают только радостные события и успех в добрых начинаниях!

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Поздравления с Рождеством в прозе, открытках и картинках / Фото: pinterest

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Рождество – это счастливый и добрый праздник. В этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет незабываемым моментом в вашей жизни.

С Рождеством: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю вам здоровья, сил, любви, мира, гармонии и доброты. Желаю прекрасного настроения и сказочного праздника. А еще желаю ничего и никогда не терять, кроме своей печали.

Поздравления с Рождеством короткие / Фото: pinterest

Эффектные поздравления с Рождеством-2022 в стихах

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В небе звезды, будто свечи,

Предвещают торжество.

Будет радость бесконечной.

Поздравляю с Рождеством!



В вихре праздничных событий

Пусть сбываются мечты,

Вера в чудо пробудится

Для любви и доброты!

Красивые картинки и поздравления с Рождеством Христовым / Фото: pinterest

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В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

Пусть приходит незаметно

Много-много волшебства!



Все, что сердце пожелает –

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

Рождественские картинки и стихи / Фото: pinterest

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Праздник в воздухе витает,

Скоро ночь пред Рождеством.

В святки девицы гадают,

Ждут все встречи с женихом.

Я желаю, чтоб с рассветом

Был в душе твоей покой,

А все нужные ответы

Бог в молитве даст святой!

Эффектные картинки с Рождеством Христовым / Фото: pinterest

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Зажглась на небе первая звезда,

Как вестник мира, радости, добра.

Пускай у вас все будет хорошо,

А в доме будет пусть уютно и тепло!

Нежные поздравления и открытки на Рождество / Фото: pinterest

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Пусть к вам скорей приходят счастье,

Удача, доброта, любовь.

Пусть стороной пройдет ненастье

И не вернется больше вновь.



И пусть в окно стучится радость,

Вас окружая волшебством.

Пусть все хорошее случится,

Вас поздравляю с Рождеством!

Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в январе 2022 года.