Рождество-2022: тематические картинки, яркие открытки и лучшие поздравления

Поздравления с Рождеством 2022: картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня
Скоро-скоро на небе появится первая звезда, символизирующая появление на свет Спасителя . В наступающий светлый и радостный праздник Рождества Христова 7 января примите самые теплые, душевные, добрые и светлые поздравления с Рождеством .
Пусть сбудутся лучшие желания и мечты, пусть ангел пошлет всем мира, здоровья и благополучия , пусть вас не покидает вера в лучшее и пусть в жизни встречаются добрые люди.
Обязательно поздравьте с этим великим праздником своих родных, друзей, близких. А мы собрали для вас эффектные картинки, поздравительные открытки, красивые стихи, добрые пожелания с Рождеством Христовым .
Лучшие поздравления с Рождеством-2022 в прозе своими словами
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С Рождеством Христовым поздравляю! Искренне желаю волшебной сказки, счастливых мгновений, ярких надежд, благих вестей, радостных колядок, теплых слов, большой любви к Богу, к близким и к жизни.
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Поздравляю вас со светлым Рождеством! Пусть навсегда поселятся в вашем доме мир, счастье, здоровье и взаимопонимание. Пусть везение и благоразумие будут вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье никогда не подводит, и пусть всегда вас сопровождают только радостные события и успех в добрых начинаниях!
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Рождество – это счастливый и добрый праздник. В этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет незабываемым моментом в вашей жизни.
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Поздравляю с Рождеством Христовым! Желаю вам здоровья, сил, любви, мира, гармонии и доброты. Желаю прекрасного настроения и сказочного праздника. А еще желаю ничего и никогда не терять, кроме своей печали.
Эффектные поздравления с Рождеством-2022 в стихах
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В небе звезды, будто свечи,
Предвещают торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!
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В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
Пусть приходит незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает –
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
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Праздник в воздухе витает,
Скоро ночь пред Рождеством.
В святки девицы гадают,
Ждут все встречи с женихом.
Я желаю, чтоб с рассветом
Был в душе твоей покой,
А все нужные ответы
Бог в молитве даст святой!
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Зажглась на небе первая звезда,
Как вестник мира, радости, добра.
Пускай у вас все будет хорошо,
А в доме будет пусть уютно и тепло!
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Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.
И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть все хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!
Ранее мы публиковали православный календарь церковных праздников и постов в январе 2022 года.