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С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

Ольга Козачок
6 июля, 19:50
Поздравляем с праздником Ивана Купала-2021: лучшие пожелания, картинки, открытки и стихи

С праздником Ивана Купала / Фото: Depositphotos

В ночь с 6 на 7 июля славяне встречают зеленый красивый летний праздник – Ивана Купала. Обязательно поздравьте с этим днем своих родных и близких людей, а мы подготовили для вас эффектные открытки и добрые поздравления с Ивана Купала-2021.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

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***

Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

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***

В День Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

С праздником Ивана Купала: позитивные поздравления

***

Интересный праздник
К нам приходит летом –
День Иван Купалы
Я желаю встретить.

Пусть венок купальский
Вдаль уносит речка,
К радости, к удаче
И к судьбе навстречу.

Пусть в кострах сгорают
Слезы и печали,
Пусть Иван Купала
Души очищает.

Всем желаю в праздник
Волшебства и чуда,
Радостной, счастливой
Жизнь пусть ваша будет.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с Днем Ивана Купала! Желаю процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротника, который подарит тебе счастье, мир и благополучие.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Поздравляю с днем Ивана Купала: картинки и стихи

***

Праздник этот, словно тайна,
К нам явился среди лета.
Это день Иван Купала,
День венков, костров и смеха.

На Купала я желаю
Мира, счастья и везенья.
Отмечай его с друзьями
И с хорошим настроеньем!

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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