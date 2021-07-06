С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

С праздником Ивана Купала / Фото: Depositphotos

В ночь с 6 на 7 июля славяне встречают зеленый красивый летний праздник – Ивана Купала. Обязательно поздравьте с этим днем своих родных и близких людей, а мы подготовили для вас эффектные открытки и добрые поздравления с Ивана Купала-2021.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Реклама

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Веселые поздравления с Ивана Купала в стихах

Реклама

***

Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: что за забавы?

Это день Иван Купала!

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Реклама

Ивана Купала-2021: поздравления с праздником своими словами

***

В День Ивана Купала желаю тебе щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

С праздником Ивана Купала: позитивные поздравления

***

Интересный праздник

К нам приходит летом –

День Иван Купалы

Я желаю встретить.



Пусть венок купальский

Вдаль уносит речка,

К радости, к удаче

И к судьбе навстречу.



Пусть в кострах сгорают

Слезы и печали,

Пусть Иван Купала

Души очищает.



Всем желаю в праздник

Волшебства и чуда,

Радостной, счастливой

Жизнь пусть ваша будет.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления на Ивана Купала в прозе

***

Поздравляю тебя с Днем Ивана Купала! Желаю процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, вспоминать с улыбкой прошлое, смотреть с оптимизмом в будущее, а в настоящем обязательно найти свой волшебный цветок папоротника, который подарит тебе счастье, мир и благополучие.

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Поздравляю с днем Ивана Купала: картинки и стихи

***

Праздник этот, словно тайна,

К нам явился среди лета.

Это день Иван Купала,

День венков, костров и смеха.



На Купала я желаю

Мира, счастья и везенья.

Отмечай его с друзьями

И с хорошим настроеньем!

С Днем Ивана Купала / Фото: bonnycards

Смотрите видео о традициях и обрядах на Ивана Купала:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.