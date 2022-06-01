С Днем защиты детей-2022: яркие картинки и открытки к празднику

Как поздравить ребенка в День защиты детей

Международный день защиты детей отмечается 1 июня в Украине и мире. В этом году этот праздник – не только веселые картинки и стихи с поздравлениями. Детям в условиях войны очень нужна наша поддержка, тем более если малышей она коснулась непосредственно.

Обязательно поздравьте с этим праздником всех, кто к нему причастен. Пусть все дети будут здоровы и счастливы. И помним, что это во многом зависит от нас, взрослых.

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Ниже красивые, яркие, эффектные открытки, картинки, пожелания и стихи ко Дню защиты детей.

С Днем детей: короткие поздравления

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Пусть будет смех всегда твой звонок,

С улыбкой на устах живи!

Ты замечательный ребенок,

Купайся в счастье и любви!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

С Днем защиты детей: поздравления в прозе

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Поздравляю с добрым праздником – с Днем защиты детей! Желаю, чтобы тебе некогда было скучать, желаю, чтобы тебе всегда удавалось все задуманное! Расти счастливым и романтичным человеком, верь в себя и лети навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, насыщенным, интересным и незабываемым. Желаю тебе хороших друзей!

Поздравление с Днем защиты детей

День защиты детей: радостные поздравления детям в стихах

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Первый летний день пришел,

Это очень хорошо –

Всех девчонок и мальчишек,

Поздравляю с днем защиты!

Всех детей нашей Земли –

Радуются пусть они,

Каждый чтобы счастлив был,

На Земле чтоб мир царил!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

День защиты детей: добрые пожелания своими словами

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Тебя, мое любимое, веселое, жизнерадостное дитя, я поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, веселого отдыха, добрых друзей и подольше оставаться ребенком!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Днем детей в стихах

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Их дороже нет на свете,

Господом они хранимы,

Пусть здоровы будут дети,

Их обходят беды мимо!



И все взрослые, конечно,

Пусть детей оберегают,

И заботой бесконечной

Каждый день их согревают!

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

Международный день защиты детей: эффектные поздравления ребенку

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С днем защиты поздравляю,

С праздником тебя, ребенок,

Будет детство пусть счастливым,

Смех всегда пусть будет звонок.



Я желаю, чтобы жизнь

Красочной была, красивой,

Ждет тебя открытий много

И большие перспективы.



Будь отрадой маме с папой,

Умницей расти, дитя,

Только радость и награда

В жизни ждут пускай тебя.

С Днем защиты детей / Фото: bonnycards

А здесь узнаете о всех именинах в июне 2022 года.