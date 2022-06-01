З Днем захисту дітей-2022: яскраві картинки та листівки до свята

Як привітати дитину в День захисту дітей
Міжнародний день захисту дітей відзначається 1 червня в Україні та світі. Цього року це свято – не лише веселі картинки та вірші з вітаннями. Дітям в умовах війни дуже потрібна наша підтримка, тим паче якщо малюків вона торкнулася безпосередньо.
Обов'язково привітайте з цим святом усіх, хто до нього причетний. Нехай усі діти будуть здорові та щасливі. Та пам'ятаймо, що це багато в чому залежить від нас, дорослих.
Нижче красиві, яскраві, ефектні листівки, картинки, побажання та вірші до Дня захисту дітей.
З Днем дітей: стислі вітання
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Пусть будет смех всегда твой звонок,
С улыбкой на устах живи!
Ты замечательный ребенок,
Купайся в счастье и любви!
З Днем захисту дітей: привітання в прозі
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Вітаю з добрим святом – із Днем захисту дітей! Бажаю, щоб тобі ніколи було нудьгувати, бажаю, щоб тобі завжди вдавалося все задумане! Рости щасливою і романтичним людиною, вір у себе і лети назустріч новим пригодам. Нехай кожен день буде яскравим, насиченим, цікавим та незабутнім. Бажаю тобі хороших друзів!
День захисту дітей: радісні вітання дітям у віршах
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Первый летний день пришел,
Это очень хорошо –
Всех девчонок и мальчишек,
Поздравляю с днем защиты!
Всех детей нашей Земли –
Радуются пусть они,
Каждый чтобы счастлив был,
На Земле чтоб мир царил!
День захисту дітей: добрі побажання своїми словами
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Тебе, моє кохане, веселе, життєрадісне дитя я вітаю зі святом! Бажаю тобі безтурботного дитинства, веселого відпочинку, добрих друзів і довше залишатися дитиною!
Найкращі привітання з Днем дітей у віршах
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Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!
И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!
Міжнародний день захисту дітей: ефектні привітання дитині
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С днем защиты поздравляю,
С праздником тебя, ребенок,
Будет детство пусть счастливым,
Смех всегда пусть будет звонок.
Я желаю, чтобы жизнь
Красочной была, красивой,
Ждет тебя открытий много
И большие перспективы.
Будь отрадой маме с папой,
Умницей расти, дитя,
Только радость и награда
В жизни ждут пускай тебя.
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