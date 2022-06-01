З Днем захисту дітей-2022: яскраві картинки та листівки до свята

Як привітати дитину в День захисту дітей

Міжнародний день захисту дітей відзначається 1 червня в Україні та світі. Цього року це свято – не лише веселі картинки та вірші з вітаннями. Дітям в умовах війни дуже потрібна наша підтримка, тим паче якщо малюків вона торкнулася безпосередньо.

Обов'язково привітайте з цим святом усіх, хто до нього причетний. Нехай усі діти будуть здорові та щасливі. Та пам'ятаймо, що це багато в чому залежить від нас, дорослих.

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Нижче красиві, яскраві, ефектні листівки, картинки, побажання та вірші до Дня захисту дітей.

З Днем дітей: стислі вітання

День захисту дітей

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Пусть будет смех всегда твой звонок,

С улыбкой на устах живи!

Ты замечательный ребенок,

Купайся в счастье и любви!

З Днем захисту дітей / Фото: bonnycards

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З Днем захисту дітей: привітання в прозі

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Вітаю з добрим святом – із Днем захисту дітей! Бажаю, щоб тобі ніколи було нудьгувати, бажаю, щоб тобі завжди вдавалося все задумане! Рости щасливою і романтичним людиною, вір у себе і лети назустріч новим пригодам. Нехай кожен день буде яскравим, насиченим, цікавим та незабутнім. Бажаю тобі хороших друзів!

День захисту дітей: радісні вітання дітям у віршах

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Первый летний день пришел,

Это очень хорошо –

Всех девчонок и мальчишек,

Поздравляю с днем защиты!

Всех детей нашей Земли –

Радуются пусть они,

Каждый чтобы счастлив был,

На Земле чтоб мир царил!

З Днем захисту дітей / Фото: bonnycards

День захисту дітей: добрі побажання своїми словами

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Тебе, моє кохане, веселе, життєрадісне дитя я вітаю зі святом! Бажаю тобі безтурботного дитинства, веселого відпочинку, добрих друзів і довше залишатися дитиною!

З Днем захисту дітей / Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Днем дітей у віршах

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Их дороже нет на свете,

Господом они хранимы,

Пусть здоровы будут дети,

Их обходят беды мимо!



И все взрослые, конечно,

Пусть детей оберегают,

И заботой бесконечной

Каждый день их согревают!

З Днем захисту дітей / Фото: bonnycards

Міжнародний день захисту дітей: ефектні привітання дитині

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С днем защиты поздравляю,

С праздником тебя, ребенок,

Будет детство пусть счастливым,

Смех всегда пусть будет звонок.



Я желаю, чтобы жизнь

Красочной была, красивой,

Ждет тебя открытий много

И большие перспективы.



Будь отрадой маме с папой,

Умницей расти, дитя,

Только радость и награда

В жизни ждут пускай тебя.

З Днем захисту дітей / Фото: bonnycards

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