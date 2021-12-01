С первым днем зимы: милые картинки и добрые поздравления

Первый день зимы: картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Вот и зима пришла! Пусть она принесет много позитива, хорошее настроение, приятные новости, надежду на лучшее.
А мы подготовили для вас красивые, добрые и светлые поздравления с первым декабрьским днем . Отправляйте их родным, друзьям, близким и знакомым, поднимайте настроение себе и людям в первый зимний день 1 декабря.
Лучшие поздравления с первым днем зимы в стихах
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Тебе на первый день зимы
Я пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
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Вам в первый день зимы желаю
Теплом любимых согревать
И, в жизни чудеса встречая,
Больших успехов ожидать.
Зима – особенное время,
Ведь снег скрывает все вокруг.
Для радости открыты двери.
Пусть жизненных не будет вьюг!
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Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!
Чтоб холодов не знали вы,
Я вам от всей души желаю!
Пусть за окном трещит мороз –
В душе пусть лучик солнца светит.
Чтоб каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!
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Спешу тебя поздравить я с зимой
И пожелать душевного тепла.
Пусть за окном безмолвной чистотой
Ложится снег на улицы, дома.
И пусть никто не будет одинок,
Пусть каждого родные дома ждут.
Зима не повод для твоих тревог,
А просто шанс передохнуть чуть-чуть.
Душевные поздравления с первым днем зимы 1 декабря в прозе
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Поздравляю с первым днем зимы! Желаю свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, дарите любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!
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Желаю, чтобы начало зимы подарило ощущение счастья, тепла и уюта! Пусть холодный снег, горячий кофе и аромат мандаринок сделают эту зиму особенно чудесной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на морозы, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!
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Поздравляем с наступлением чудесного и волшебного времени года! Пусть в первый день зимы откроется новая счастливая страница книги судьбы, пусть исполняются заветные желания и сбываются мечты. Пусть эта зимняя пора станет сказкой, временем радостных встреч и приятных эмоций.
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С первым днем зимы! Морозный воздух бодрит и сообщает, что пришла зима. А это значит, настало время теплых пледов, горячих кружек чая, предновогоднего волшебства и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают печки, камины и любящие сердца!
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