С первым днем зимы: милые картинки и добрые поздравления

Первый день зимы: картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Вот и зима пришла! Пусть она принесет много позитива, хорошее настроение, приятные новости, надежду на лучшее.

А мы подготовили для вас красивые, добрые и светлые поздравления с первым декабрьским днем . Отправляйте их родным, друзьям, близким и знакомым, поднимайте настроение себе и людям в первый зимний день 1 декабря.

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Лучшие поздравления с первым днем зимы в стихах

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Тебе на первый день зимы

Я пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра!



Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

С первым днем зимы: приколы и картинки / Фото: pinterest

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Вам в первый день зимы желаю

Теплом любимых согревать

И, в жизни чудеса встречая,

Больших успехов ожидать.

Зима – особенное время,

Ведь снег скрывает все вокруг.

Для радости открыты двери.

Пусть жизненных не будет вьюг!

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С первым днем зимы прикольные поздравления / Фото: pinterest

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Сегодня первый день зимы,

С чем вас сердечно поздравляю!

Чтоб холодов не знали вы,

Я вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз –

В душе пусть лучик солнца светит.

Чтоб каждый зимний день принес

Лишь радость жизни на планете!

Эффектные открытки с первым днем зимы / Фото: pinterest

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Спешу тебя поздравить я с зимой

И пожелать душевного тепла.

Пусть за окном безмолвной чистотой

Ложится снег на улицы, дома.



И пусть никто не будет одинок,

Пусть каждого родные дома ждут.

Зима не повод для твоих тревог,

А просто шанс передохнуть чуть-чуть.

С первым днем зимы картинки и поздравления / Фото: pinterest

Душевные поздравления с первым днем зимы 1 декабря в прозе

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Поздравляю с первым днем зимы! Желаю свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, дарите любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!

Милые картинки с первым днем зимы любимым / Фото: pinterest

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Желаю, чтобы начало зимы подарило ощущение счастья, тепла и уюта! Пусть холодный снег, горячий кофе и аромат мандаринок сделают эту зиму особенно чудесной! Зима – это прекрасное время года, несмотря на морозы, ведь именно зимой вокруг царит атмосфера волшебства!

Открытки и картинки в первый день зимы: красивые пожелания / Фото: pinterest

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Поздравляем с наступлением чудесного и волшебного времени года! Пусть в первый день зимы откроется новая счастливая страница книги судьбы, пусть исполняются заветные желания и сбываются мечты. Пусть эта зимняя пора станет сказкой, временем радостных встреч и приятных эмоций.

Лучшие открытки с первым днем зимы: милые пожелания / Фото: pinterest

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С первым днем зимы! Морозный воздух бодрит и сообщает, что пришла зима. А это значит, настало время теплых пледов, горячих кружек чая, предновогоднего волшебства и праздничного веселья! Пусть зимой вас согревают печки, камины и любящие сердца!

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