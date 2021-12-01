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1 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 декабря, 07:25
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Первый день зимы, Всемирный день борьбы против СПИДа – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 декабря.
1 декабря: какой сегодня день
1 декабря: какой сегодня день / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 1 декабря

  • Всемирный день борьбы против СПИДа (World AIDS Day) – одна из наиболее значимых международных дат проводится ежегодно с 1988 года под эгидой ООН и ВОЗ, с целью информировать людей о серьезности ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также воздания должной памяти умерших.
  • День невролога – неофициальный профессиональный медицинский праздник специалистов, чья работа связана с профилактикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы человека.
  • День работников прокуратуры Украины – профессиональный праздник отмечается ежегодно с 2000 года, согласно президентскому указу, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Именинники 1 декабря

День ангела сегодня отмечают: Николай, Платон, Роман.

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Какой сегодня церковный праздник

1 декабря в православной церкви чтится память мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца Кесарийского.

Народный праздник

В народе 1 декабря чествовались Платон и Роман Зимоуказатели. Святым молились о финансовом благополучии. По погоде в этот день люди узнавали о том, какой будет вся зима – отсюда и название дня.

Приметы на 1 декабря

  • какая погода утром – такая будет в начале зимы, днем – в середине, а вечером – в конце зимы;
  • перемена погоды в течение дня говорит о подобном переломе в течение зимы;
  • если в доме появлялся живой комар – к скорой оттепели;
  • у ворон спокойное поведение на дорогах – быть теплу.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 декабря

  • 1903 – на экраны вышел первый американский фильм вестерн "Большое ограбление поезда".
  • 1959 – между 12 государствами заключен Договор об Антарктике, согласно которому запрещено использование Антарктиды в каких бы то ни было военных целях.
  • 1990 – во время строительства Евротоннеля рабочие с французской и британской сторон встретились под Ла-Маншем.
  • 1991 – 30 лет назад состоялся Всеукраинский референдум о Независимости.

Кто родился 1 декабря

  • 1792 – Николай Лобачевский, русский математик, создатель геометрии Лобачевского.
  • 1913 – Платон Воронько, украинский советский поэт.
  • 1913 и 1918 – родились братья Георгий и Платон Майборода, украинские советские композиторы.
  • 1935 – Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер.
  • 1988 – Зои Кравиц, американская актриса, певица, модель.

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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