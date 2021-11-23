С первым снегом: прикольные картинки и нежные поздравления

С первым снегом! / Фото: Коллаж: Сегодня
Вы любите снег и с нетерпением ждете его появления? Тогда у вас настоящий праздник, ведь кроме Западной Украины, сегодня выпал первый снег в Киеве. Зима потихоньку начинает присылать приветы и заявлять о своих правах.
Мы специально для вас подготовили милые, нежные, прикольные и позитивные поздравления с первым снегом, а еще яркие открытки, радостные картинки и прекрасные стихи. Делитесь первой нежной-снежной радостью с друзьями и близкими людьми.
С первым снегом: красивые поздравления в стихах
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Мягко падают снежинки,
Снегу рада детвора,
Белизну дворов и улиц
Все встречают на ура.
В этот день я вам желаю
Счастья, радости и смеха,
Будет столько пусть удачи,
Сколько выпало уж снега.
Лучшие слова о первом снеге в прозе
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Первый снег похож на сказку, которую долго ждешь, и вдруг она раскрывается, как чудесная книга, маня за собой. Первый снег похож на губы любимого человека, который, еле дыша, касается нежно и ласково. Первый снег – как начало новой жизни, переворачивает страницу сезона и дарит надежду на светлое, доброе, лучшее.
С первым снегом: короткие поздравления в стихах
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Пусть станет все белым-бело,
Зальет пусть землю белой краской,
Хочу, чтоб снега намело,
И стал весь мир чудесной сказкой!
Романтическое поздравление с первым снегом
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Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.
А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...
Как поздравить с первым снегом своими словами
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Поздравляю с первым снегом! Таким нежным, легким, звенящим и прекрасным! Пусть с этими невесомыми снежинками, летящими к нам с небес, словно ангелы, улучшится настроение и в душе зазвенят добрые струны радости!
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