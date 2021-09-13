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Главный цвет 2022 года: в чем встречать Новый год Тигра

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 сентября, 18:06
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В чем встречать Новый год 2022: счастливые цвета года Черного Водяного Тигра
Лучшие цвета для встречи Нового года 2022
Лучшие цвета для встречи Нового года 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Символом Нового года-2022 по восточному гороскопу, будет Черный Водяной Тигр .

Наступление праздника еще не скоро, но людей постепенно начинают интересовать вопросы, каким будет главный цвет у наступающего года , в чем встречать Новый год-2022, какие цвета предпочтительны в одежде, сервировке стола, украшении интерьера и оформлении праздника, чтобы задобрить символ года и привлечь к себе удачу.

В чем встречать Новый год-2022

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Какие же цвета на Новый год-2022 стоит выбрать? Многие верят, что именно от этого во многом будет зависеть доброе расположение символа года , его снисхождение, опека и поддержка в течение всех 12 месяцев, удача и процветание.

И наоборот – неверно выбранный цвет на Новый год может изрядно испортить и сам праздник, и весь последующий год.

Согласно восточному гороскопу, Тигр – это символ силы, энергии, мощи , справедливости и благородства. По своей природе это хищник и охотник, добычей которого становятся слабые и медлительные представители общества. Он ценит скорость и грацию, не лишен чувства прекрасного и стремления к шику.

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А стихия Воды смягчает вспыльчивость Тигра и делает это животное более мягким, коммуникабельным и открытым.

Водяному Тигру симпатичны цвета :

  • классический черный,
  • все оттенки синего и голубого,
  • бирюза,
  • белый,
  • серый.

Если синего вам не идет, для встречи Нового 2022 года можно выбрать сочетания сугубо тиг риных расцветок :

  • черный,
  • белый,
  • оранжевый,
  • золотистый,
  • песочный,
  • коричневый,
  • желтый.
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Также желательно, чтобы в наряде присутствовали элементы полоски .

Уместными будут украшения, символизирующие стихию Воды : металл, жемчуг, камни, волнообразные узоры, изображения рыб, морских звезд и других обитателей глубин.

В чем нельзя встречать Новый год Тигра

Неблагоприятными в Новом 2022 году будут яркие искусственные неоновые оттенки . Также Тигру вряд ли понравится фиолетовый.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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