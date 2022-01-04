Самые красивые колядки-2022 на украинском языке для детей и взрослых

Красивые колядки на украинском языке 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
С 6 на 7 января православные и греко-католики празднуют Рождество Христово 2022 – один из самых важных религиозных праздников. С давних времен положено, что с 7 по 13 января, на Святки, взрослые и дети колядуют и щедруют.
По традиции, ходить в гости с рождественской звездой начинают с утра 7 января. Но в некоторых регионах Украины принято колядовать уже после захода солнца 6 января. Обычно в колядках хозяевам дома желают добра и благополучия, а в замен колядники предлагают их угостить или дать деньги.
Считается, что в доме человека, к которому пришли колядовать, будет царить мир и благодать весь год. Нельзя прогонять колядников или ругаться с ними. Гость на Рождество приносит счастье.
Самые яркие украинские колядки
Коляд, коляд, коляда,
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті були,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
***
Ой заграю на дуду
Й заспіваю коляду!
Для хазяїна й хазяйки,
Щоб не мали в хаті сварки,
А достаток мали й лад,
Доля квітла, наче сад,
Щоб задумане збулося,
Як ріка життя лилося,
Нива густо колосилась
Й щастя в хаті оселилось!
Я заграв вам на дуду,
Проспівав вам коляду,
А тепер стою зітхаю —
На гостинчика чекаю!
Ой, чи вдома, чи не вдома
Господарі цього дому?
Відчиняйте хатку,
Слухайте колядку!
Ми прийшли до вас у хату
Від душі колядувати,
Від душі колядувати —
Вам добробуту бажати!
Щоб у вас у цьому році
Успіх був на кожнім кроці,
Щоби множилися тутки
І здоров`я, і здобутки.
Щоб усе, що посадили,
Вам багато уродило,
Щоби їлося й пилося
І щасливо щоб жилося!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маком паляниця,
А без маку — не така.
Дай, хазяїн, п’ятака!
***
Я маленький пастушок
Загорнувся в кожушок
На скрипочку граю,
Вас усіх вітаю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте —
Яблучка, горішки.
Колядин–колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!
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