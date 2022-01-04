Найкрасивіші колядки-2022 українською мовою для дітей та дорослих

Красиві колядки українською мовою 2022 року / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 на 7 січня православні та греко-католики святкують Різдво Христове 2022 – одне з найважливіших релігійних свят. З давніх-давен належить, що з 7 по 13 січня, на Святки, дорослі та діти колядують та щедрують.

За традицією, ходити в гості із різдвяною зіркою починають з ранку 7 січня. Але в деяких регіонах України заведено колядувати вже після заходу сонця 6 січня. Зазвичай у колядках господарям будинку бажають добра і благополуччя, а натомість колядники пропонують їх почастувати або дати гроші.

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Вважається, що в будинку людини, до якої прийшли колядувати, пануватиме мир і благодать весь рік. Не можна проганяти колядників або сваритися з ними. Гість на Різдво приносить щастя.

Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

Найяскравіші українські колядки

Коляд, коляд, коляда,

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті були,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

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***

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю —

На гостинчика чекаю!

Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

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Ой, чи вдома, чи не вдома

Господарі цього дому?

Відчиняйте хатку,

Слухайте колядку!

Ми прийшли до вас у хату

Від душі колядувати,

Від душі колядувати —

Вам добробуту бажати!

Щоб у вас у цьому році

Успіх був на кожнім кроці,

Щоби множилися тутки

І здоров`я, і здобутки.

Щоб усе, що посадили,

Вам багато уродило,

Щоби їлося й пилося

І щасливо щоб жилося!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

***

Я маленький пастушок

Загорнувся в кожушок

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте —

Яблучка, горішки.

Гарні колядки українською мовою 2021 / Фото: pixabay.com

Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

якщо грошей мало –

то давайте сало,

якщо сала нема –

то давайте пирога!

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