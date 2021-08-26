Семистрельная икона Божией Матери: история и значение

Празднование Семистрельной иконы Божией Матери / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 26 августа, православной церковью почитается Семистрельная икона Божией Матери – один из самых важных и значимых чудотворных образов Богородицы. Что означает Семистрельная икона, какую историю и значение она имеет, где вешать и о чем молиться, узнайте в нашей статье.

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Семистрельная икона Божией Матери: история и дни почитания

По преданию, чудотворная икона явилась во сне тяжело больному крестьянину. Ему было предсказано, что он выздоровеет, если отыщет образ Богородицы в Иоанно-Богоявленском храме.

Когда среди всех имеющихся в церкви икон нужной не оказалось, мужчина стал искать ее везде. На колокольне он нашел доску, служащую перекладиной для лестницы, на которой проступало изображение. Ее очистили и обнаружили прекрасный лик Пресвятой Богородицы с семью мечами, направленными на Ее грудь.

После чудесного обретения иконы крестьянин выздоровел. А икону повесили на почетном месте в церкви.

Особенно Семистрельная икона прославилась в 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера, а после крестного хода с чудотворным образом болезнь отступила.

После 1917 года икона исчезла из Иоанно-Богословской церкви, и ее местонахождение осталось неизвестным.

Дни почитания Семистрельной иконы, кроме 26 августа, еще 15 февраля и девятое воскресенье после Пасхи.

Семистрельная икона: значение

Это один из немногих образов, на котором Богородица изображена без Младенца. Семь мечей символизируют страдания Божьей Матери от семи смертных грехов, которые присущи людям.

В Евангелии есть пророчество Симеона-Богоприимца: "И Тебе Самой оружие пройдет душу..." Оно означает, что каждый людской грех ранит сердце Богородицы, как будто это человечество вновь распинает Ее Божественного Сына.

Икона Семистрельная – фото / Фото: wikipedia.org

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Иконография очень похожа с иконой Богородицы "Умягчение злых сердец" или "Симеоново проречение", где Богородица также изображена с семью стрелами. Но Семистрельная икона имеет свои особенности: все мечи (стрелы) располагаются слева и справа от Богородицы.

Сама же икона имеет древнее происхождение, ей не менее 500 лет.

От чего помогает Семистрельная икона Божией Матери

Чудотворный образ Богородицы избавляет людей от:

злых помыслов,

желания отомстить кому-то,

клеветников,

помогает в болезнях,

бережет дом от мошенников и воров,

приносит мир и покой,

помогает наладить взаимопонимание в семье,

хранит воинов от вражеских стрел.

Когда между мужем и женой, родителями и детьми возникает разногласие, уладить его поможет икона Семистрельная, если носить на шее маленький образ.

Где должна висеть икона Семистрельная? Обычно этот образ Богородицы ставят в иконостас, а если в семье есть больной, то икону размещают возле его кровати, чтобы скорее произошло выздоровление.

Молитва Семистрельной иконе Божией Матери для примирения с человеком

Пресвятая Богородица всегда была покровительницей и заступницей семьи. Люди доверяют Ей свои горести и молятся о примирении с теми, кого вольно или невольно обидели. Молитвы к Пресвятой Деве помогают против ссор и размолвок с любимыми людьми.

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши. Hа Твой святый образ взирающи, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати благосердная, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.

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