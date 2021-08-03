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Церковные праздники и посты в августе-2021: подробный православный календарь

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 августа, 15:34
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Узнайте, когда в августе-2021 отмечаем летние Спасы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Успенский пост и другие церковные праздники и значимые даты.
Церковные праздники в августе
Церковные праздники в августе / Фото: Unsplash

Какой сегодня церковный праздник? Когда празднуем летние Спасы – Медовый, Яблочный и Ореховый? В какой день отмечается Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы? Когда состоится летний Успенский пост?

Смотрите по календарю, какие еще церковные праздники будут в августе 2021 года. Эта информация поможет вам не пропустить большие и значимые православные даты, а также знать дни постов и другие важные события церковного православного календаря на август.

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Православные церковные праздники в августе 2021: календарь

1 августа – 6-е воскресенье после Пятидесятницы. Святых отцов шести Вселенских соборов, преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, преподобного Дея, преподобного Паисия Киево-Печерского, в Дальних пещерах, блаженного Стефана и матери его Милицы, Сербских. Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

2 августа – 7-я неделя после Пятидесятницы. Пророка Ильи. Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

3 августа – Пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, сопосника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

4 августа – Мироносицы равноапостола Марии Магдалины. Перенесение мощей священномученика Фоки.

5 августа – Почаевской иконы Божьей Матери, иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников, священномученика Аполлинария, епископа Равенийского.

6 августа – Мученицы Христины, мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и Давида, святого Поликарпа, архимандрита Киево-Печерского.

7 августа – Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Святых жен Олимпиады, диакониссы, и Евпраксии, Тавенской дивы. Память V Вселенского собора. Праведной Анны.

8 августа – 7-е воскресенье после Пятидесятницы. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских, преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобномученицы Параскевы.

9 августа – 8-я неделя после Пятидесятницы. Великомученика и целителя Пантелеимона, святителя Анфисы, игуменьи, и 90 сестер ее, преподобного Германа Аляскинского, равноапостола Климента, епископа Охридского, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра.

10 августа – Апостолов от 70-х: Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов, преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Юлиана, Евстафия и Акакия. Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" ("Проводница").

11 августа – Мученика Калиника, мученицы Серафимы, девы, мученицы Феодотии и трех детей ее, преподобномученика Михаила, святого Евстафия Мцхетского.

12 августа – Апостолов от 70-х: Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника, мученика Иоанна, воина, мучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и Хрисотеля, пресвитеров, Луки и Муко, диаконов, Авдона и Сениса, князей Персидских, и мучеников Олимпия и Максима, священномученика Валентина, епископа, и трех учеников его – мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и праведного Авундия. Заговенье на Успенский пост.

13 августа – предпразднство вынесения древ честного и животворящего Креста Господня. Праведного Евдокима Каппадокиянина, мученицы Улиты.

14 августа – Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы. Семь мучеников Маккавеевих: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, матери их Соломонии и учителя их Елеазара. Мучеников в Пергии Памфлийской: Леонтия, Атия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуни и Евклея. Начало Успенского поста.

15 августа – 8-е воскресенье после Пятидесятницы. Перенос из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретения мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. Священномученика Стефана, папы Римского, и других с ним.

16 августа – 9-я неделя после Пятидесятницы. Преподобных Исаакия, Далмата и Фауста, мученика Раждена, перса, преподобного Космы отшельника.

17 августа – Семь отроков в Эфесе: Максимилиана, Ямвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина, преподобномученицы Евдокии, мученика Елевферия.

18 августа – Предпразднство Преображения Господня. Мученика Евсигния, священномучеников Анфира и Фавия, пап Римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Сивела, в Египте, праведной Нонны, матери святого Григория Богослова.

19 августа – Преображение Господа Бога и Спасителя Нашего Иисуса Христа.

20 августа – Попразднство Преображения Господня. Преподобномученика Дометия Персянина и двух учеников его, преподобного Пимена Многоболезненного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Пимена, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Меркурия Киево-Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобномученицы Потамии, чудотворицы, преподобного Феодосия Нового, святителя Ерофея Венгерского, святого Стефана I, короля Венгрии, преподобной Феодоры Сихловской.

21 августа – Святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, мучеников Елевферия и Леонида, преподобного Григория Синаита.

22 августа – 9-е воскресенье после Пятидесятницы. Апостола Матфия, мученика Антония Александрийского, святого Псоя Египетского, мучеников Юлиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексея, Дмитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Патрикии и др.

23 августа – 10-я неделя после Пятидесятницы. Мучеников архидиакона Лаврентия, Сикста, папы, Феликисима и Агапита, диаконов, Романа, Римских.

24 августа – Мученика архидиакона Евпла, преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских, в Ближних пещерах, преподобного Федора, князя Острожского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученицы Сусанны, девы, и с ней Гая, папы Римского, Гавиния, пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия.

25 августа – Мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними, священномученика Александра, епископа Команского, мучеников Памфила и Капитона.

26 августа – Отдание праздника Преображения Господня. Перенесения мощей преподобного Максима Исповедника. Мучеников Ипполита, Иринея, Авундия и мученицы Конкордии в Риме. Иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и называемая "Страстная".

27 августа – Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка Михея (с 12 пророков). Перенесения мощей преподобного Феодосия Киево-Печерского. Священномученика Маркела, епископа Апамейського.

28 августа – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Почитание икон Успения Божией Матери Киево-Печерской Ацкурской, Цилканской, Влахернской, Бахчисарайской.

29 августа – 10-е воскресенье после Пятидесятницы. Попразднство Успения. Перенос с Эдессы в Константинополь нерукотворного образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. Мученика Диомида, врача, мучеников 33-х палестинских, преподобного Херимона Египетского, мученика великого князя Константина. Иконы Божией Матери, названной "Добавление ума". Поминовения погибших защитников Украины.

30 августа – 11-я неделя после Пятидесятницы. Мученика Мирона, пресвитера, преподобного Алипия, иконописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мучеников Павла, Иулиании и др., мучеников Фирса, Левкия, Короната и воинов их, мученика Патрокла, мучеников Стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприана. Свенской (Печерской) иконы Божией Матери.

31 августа – Мучеников Флора и Лавра, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емилиана, епископа, и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа, святителей Иоанна и Георгия, Патриархов Константинопольских, преподобного Макария, игумена Пеликитского, ареподобного Иоанна Рыльского. Иконы Божией Матери, названной "Всецарица".

Посты в августе 2021

В последнем летнем месяце будет многодневный Успенский пост , который продлится с 14 по 27 августа .

Также будут однодневные посты по средам и пятницам: 4, 6, 11, 13 августа .

В эти дни следует воздержаться от употребления яиц, мясных и молочных продуктов.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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