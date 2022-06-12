Синоптики предупредили о перемене погоды в Украине

Украинцев предупредили о 30-градусной жаре и дождях с грозами / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 12 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, приподнесет сюрприз. В Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Черновицкой областях пройдут сильные дожди с грозами. При этом почти по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается 30-градусная жара.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 12 июня, в западных областях температура ночью составит 13-18 градусов тепла, днем 24-27. Ожидается переменная облачность, без осадков, кроме Черновицкой области, где пройдут грозовые дожди. Ветер северный, 5-10 м/с.

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На юге и в центре Украины ночью 17-20 градусов тепла, в Крыму 19-21. Днем жара будет доходить до отметки 33 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с.

В Чернигове, Сумах, Харькове в воскресенье пройдут дожди. Ночью 16-19, днем 30-31 тепла. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с. В Донецкой и Луганской областях без осадков, ночью 18-20 градусов тепла, днем ожидается 30-градусная жара.

В Киеве в воскресенье пройдет дождь с грозой. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днем 28-30.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.