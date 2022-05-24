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Магнитные бури в июне 2022 года: прогноз на месяц

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 мая, 14:38
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Солнце полмесяца будет неспокойным и накроет Землю продолжительным штормом.
Когда ожидаются магнитные бури в июне
Когда ожидаются магнитные бури в июне / Фото: Коллаж: Сегодня

Уходящая весна напоследок подбросит нам незначительную магнитную бурю, которая растянется на два дня – 27 и 28 мая. А дальше в свои объятия нас примет лето со своими солнечными радостями и неприятностями .

Каким будет начало лета в геомагнитном плане? Когда ожидать магнитные бури в июне-2022? Насколько серьезной будет геомагнитная обстановка в течение всего месяца? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на июнь в нашей статье.

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Зная прогноз активности Солнца , метеозависимые люди смогут хоть немного защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в этот период.

Геомагнитная обстановка в июне-2022

Начало июня пройдет спокойно.

Однако, начиная со второй декады месяца, Солнце заявит о себе всерьез. Штормить с разной силой будет в течение целых десяти дней подряд – с 10 по 19 июня . Особо опасными будут 11, 13, 16, 18 числа .

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Второй всплеск солнечной активности будет не слишком сильным, но также затяжным и растянется на три дня – 23, 24 и 25 июня .

Далее по прогнозу геомагнитная обстановка придет в норму до конца месяца.

Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

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Прогноз магнитных бурь на июнь 2022 года

  • Незначительные магнитные колебания в июне ожидаются: 10, 14, 15, 19, 23, 24, 25 числа.
  • Серьезные магнитные бури возможны 11, 12, 13,16, 17, 18 июня.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне-2022 в Украине. А также рассказывали, когда будет летнее солнцестояние в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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