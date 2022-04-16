Три знака зодиака, которым повезет с финансами на неделе 18-24 апреля

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущая неделя с 18 по 24 апреля после наступления полнолуния будет достаточно сложной и напряженной. Придется решать вопросы с деньгами, искать источники заработка и привлекать дополнительные средства в бизнес. Однако есть несколько удачливых знаков зодиака, которым в этот период будет гораздо легче в финансовом плане.

По мнению астрологов, деньги не падают в руки просто так . Важно прикладывать усилия и трудиться. Но даже в самых сложных ситуациях можно найти выход.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 18 по 24 апреля повезет немного больше , чем другим.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельцам на следующей неделе принесут неплохой доход те дела, которые были сделаны раньше . Так что ваши прошлые инвестиции окажутся удачными. Старайтесь не афишировать свои заработки, чтобы не спровоцировать зависть и лишние разговоры за спиной. Но все, к чему вы приложите свою руку, на этой неделе будет иметь отличный финансовый успех.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракам все по силам. Применив свои знания , задействовав деловые связи, приложив усилия и став активнее, вы сможете решить многие финансовые вопросы. Звезды также рекомендуют обратить особое внимание на завершение ранее начатых дел. И тогда в скором времени от них вы тоже можете рассчитывать на неплохой доход.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У Скорпионов близится к завершению рабочий проект или выполненные задачи. Вот за них-то вы получите хороший гонорар и, наконец, сможете позволить себе немного расслабиться, почивая на лаврах. Но не впадайте в крайности – вы же понимаете, что догонять и наверстывать окажется гораздо сложнее, чем отдыхать.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь в апреле-2022.