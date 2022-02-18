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Выходной пройдет в творческом поиске – гороскоп на завтра, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок, Ольга Дударенко
18 февраля, 17:30
Девы настроены на перемены, а у Водолеев появятся новые идеи

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Суббота, 19 февраля, согласно гороскопу, привнесет стремление к духовному росту , когда люди настроены на творчество и возможности решить сложные задачи.

По мнению астрологов, большинству знаков зодиака в этот день полезно побыть наедине со своими мыслями , заняться изобретением, фантазиями, планированием. А вот шумный, коллективный и активный отдых может подождать более подходящего времени.

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Что звезды приготовили на 19 февраля знакам зодиака

  • Овны , не наговорите ничего лишнего, чтобы потом не пожалеть.
  • Тельцы , учитесь на ошибках, только не своих, а на чужих.
  • Близнецы , ваши слова покажутся убедительными для окружающих.
  • Раки , не стесняйтесь отстаивать свои интересы и точку зрения.
  • Львы , работа отнимет часть вашего свободного времени.
  • Девы , вас ждут перемены, но вы и сами этого хотели.
  • Весы , ваш день пройдет в активном поиске – идей, людей или вдохновения.
  • Скорпионы , вам полезно побыть в одиночестве и подумать о жизни.
  • Стрельцы , общение с друзьями окажется не только приятным, но и полезным.
  • Козероги , вас может подвести ваше чувство юмора – его не все поймут.
  • Водолеи , вы настроены на творчество, не лишайте себя этого удовольствия.
  • Рыбы , посчитайте до десяти и только потом начинайте действовать.

Совет астрологов на 19 февраля

В этот день благоприятно планирование и размышления, а вот приступать к начинаниям пока не стоит. Идеи и планы для этого должны созреть. Полезными будут прогулки на свежем воздухе , но от дальних перемещений лучше отказаться.

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