Выходные дни и праздники в ноябре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня
Какие выходные и праздничные дни отмечаем в Украине в ноябре-2021? Когда будет День Достоинства и Свободы Украины, День молодежи, День студентов, День мужчин и День ребенка? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в ноябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Выходные в ноябре 2021 года
Общее количество рабочих дней в конце осени будет 22 . А выходных и праздничных дней в ноябре будет всего 8 , т.е. только субботы и воскресенья.
Праздники в ноябре-2021
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в ноябре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
- 1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.
- 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
- 3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
- 4 ноября – День железнодорожника.
- 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
- 7 ноября – День работника социальной сферы.
- 8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.
- 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.
- 10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.
- 11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити.
- 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.
- 13 ноября – Международный день слепых.
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
- 16 ноября – Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
- 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
- 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
- 19 ноября – Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.
- 20 ноября – Всемирный день ребенка.
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
- 26 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
- 27 ноября – День памяти жертв голодомора.
- 28 ноября –День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.
- 30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.
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