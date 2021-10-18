Выходные дни и праздники в ноябре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в ноябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие выходные и праздничные дни отмечаем в Украине в ноябре-2021? Когда будет День Достоинства и Свободы Украины, День молодежи, День студентов, День мужчин и День ребенка? Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в ноябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в ноябре 2021 года

Общее количество рабочих дней в конце осени будет 22 . А выходных и праздничных дней в ноябре будет всего 8 , т.е. только субботы и воскресенья.

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Праздники в ноябре-2021

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в ноябре 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 ноября – День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.

– День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана. 2 ноября – Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

– Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. 3 ноября – День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.

– День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии. 4 ноября – День железнодорожника.

– День железнодорожника. 5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

– Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

– Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны. 7 ноября – День работника социальной сферы.

– День работника социальной сферы. 8 ноября – Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.

– Всемирный день градостроительства, Международный день КВН. 9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.

– День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса. 10 ноября – Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

– Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии. 11 ноября – Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити.

– Всемирный день качества, Всемирный День Юзабилити. 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.

– Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности. 13 ноября – Международный день слепых.

– Международный день слепых. 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.

– Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины. 16 ноября – Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.

– Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины. 17 ноября – Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

– Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.

– День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии. 19 ноября – Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.

– Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела. 20 ноября – Всемирный день ребенка.

– Всемирный день ребенка. 21 ноября – День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.

– День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины. 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 26 ноября – Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.

– Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок. 27 ноября – День памяти жертв голодомора.

– День памяти жертв голодомора. 28 ноября –День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.

–День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев. 30 ноября – Международный день защиты информации и День домашних животных.

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