Вихідні дні та свята у листопаді 2021 року в Україні

Вихідні та свята у листопаді / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні відзначаємо в Україні у листопаді-2021? Коли буде День Гідності та Свободи України, День молоді, День студентів, День чоловіків і День дитини? Які ще державні і важливі міжнародні дати ми відзначаємо у листопаді 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Вихідні в листопаді 2021 року

Загальна кількість робочих днів наприкінці осені буде 22 . А вихідних і святкових днів у листопаді буде лише 8 , Тобто тільки суботи та неділі.

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Свята в листопаді-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі в листопаді 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

1 листопада – День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана.

– День народження Європейського Союзу, День працівника соціальної сфери України, День вегана. 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

– Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. 3 листопада – День інженерних військ, ракетних військ і артилерії.

– День інженерних військ, ракетних військ і артилерії. 4 листопада – День залізничника.

– День залізничника. 5 листопада – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

– Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. 6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни.

– Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, а також День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників під час Другої світової війни. 7 листопада – День працівника соціальної сфери.

– День працівника соціальної сфери. 8 листопада – Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВН.

– Всесвітній день містобудування, Міжнародний день КВН. 9 листопада – День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса.

– День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму і антисемітизму, а ще День книги рекордів Гіннеса. 10 листопада – Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії.

– Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії. 11 листопада – Всесвітній день якості, Всесвітній День Юзабіліті.

– Всесвітній день якості, Всесвітній День Юзабіліті. 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки.

– Всесвітній день боротьби з пневмонією, День фахівця з безпеки. 13 листопада – Міжнародний день сліпих.

– Міжнародний день сліпих. 14 листопада – Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України.

– Всесвітній день боротьби проти діабету, Міжнародний день логопеда, День виноградаря і винороба України. 16 листопада – Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення і зв'язку України.

– Міжнародний день терпимості, а також День працівників радіо, телебачення і зв'язку України. 17 листопада – Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень.

– Міжнародний день студентів, Всесвітній день географічних інформаційних систем, а ще Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. 18 листопада – День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії.

– День сержанта Збройних Сил України, Міжнародний день відмови від куріння, а ще Міжнародний день філософії. 19 листопада – Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склороба.

– Всесвітній день чоловіків, День працівників гідрометеорологічної служби, День склороба. 20 листопада – Всесвітній день дитини.

– Всесвітній день дитини. 21 листопада – День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України.

– День Гідності та Свободи України, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день вітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День працівників сільського господарства України, День Десантно-штурмових військ України. 25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок.

– Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок. 26 листопада – Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок.

– Всесвітній день інформації, Чорна п'ятниця і День без покупок. 27 листопада – День пам'яті жертв голодомору.

– День пам'яті жертв голодомору. 28 листопада -День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, Початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв.

-День працівника системи фінансового моніторингу в Україні, Початок Різдвяного посту у православних і Ханука у євреїв. 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації та День домашніх тварин.

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