Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года в Украине

Выходные и праздники в сентябре / Фото: Коллаж: Сегодня
Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в сентябре 2021 года? Когда будет День знаний, Международный день благотворительности, День грамотности, День отца, День солидарности журналистов, Международный день мира?
Какие еще государственные и важные международные даты мы отмечаем в сентябре 2021 года? Подробнее читайте в нашей статье.
Лето заканчивается, на пороге уже виднеется сентябрь, а вместе с ним приятная осенняя прохлада, бархатный сезон, пикники с друзьями на природе, вылазки за грибами или просто прогулки по осеннему лесу, Узнайте, когда и сколько дней украинцы отдыхают в сентябре 2021 года, и планируйте свои выходные.
Если вы в раздумьях, как провести отпуск, ищите идеи в календаре лайфхаков.
Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года
В начале осени нет официальных государственных праздников. Для законного отдыха в сентябре 2021 года у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.
Всего количество рабочих дней в сентябре составляет 22 . Выходных в начале осени будет 8 дней .
Праздники в сентябре-2021
Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в сентябре 2021 года.
Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.
- 1 сентября – День знаний.
- 2 сентября – День окончания Второй мировой войны, а также День нотариата.
- 5 сентября – Международный день благотворительности.
- 6 сентября – День предпринимателя.
- 8 сентября – Международный день грамотности и День солидарности журналистов.
- 9 сентября – Международный день красоты, День тестировщика, а также День дизайнера-графика.
- 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
- 11 сентября – День украинского кино, День физкультуры и спорта.
- 12 сентября – День танкистов, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти жертв фашизма.
- 13 сентября – День программиста.
- 15 сентября – Международный день демократии, а также День HR-менеджера.
- 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя.
- 17 сентября – День спасателя Украины.
- 18 сентября – День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника.
- 19 сентября – День работника леса, Всенародный день отца и День рождения смайлика.
- 20 сентября – День рекрутера.
- 21 сентября – Международный день мира, а также православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы.
- 22 сентября – День партизанской славы, Всемирный день без автомобилей, а также День осеннего равноденствия.
- 26 сентября – Европейский день языков, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, День машиностроителя, День воспитателя и дошкольных работников, Международный день глухих, а еще Всемирный день контрацепции.
- 27 сентября – Всемирный день туризма, а также православные отмечают Воздвижение креста Господня.
- 28 сентября – Международный день всеобщего доступа к информации и Всемирный день борьбы против бешенства.
- 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а еще Всемирный день сердца и День отоларинголога.
- 30 сентября – Всемирный день моря, День усыновления, Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика.
Смотрите видео про сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.