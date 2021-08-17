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Вихідні дні та свята у вересні 2021 року в Україні

Ольга Козачок
17 серпня, 15:18
У вересні на нас чекає багато цікавих свят, проте офіційних вихідних в українців на початку осені не передбачається.

Вихідні і свята у вересні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у вересні 2021 року? Коли буде День знань, Міжнародний день благодійності, День грамотності, День батька, День солідарності журналістів, Міжнародний день миру?

Які ще державні і важливі міжнародні дати ми відзначаємо у вересні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

Літо добігає кінця, на порозі вже видніється вересень, а разом із ним приємна осіння прохолода, оксамитовий сезон, пікніки з друзями на природі, вилазки за грибами або просто прогулянки по осінньому лісі, Дізнайтеся, коли і скільки днів українці відпочивають у вересні 2021 року, і плануйте свої вихідні.

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в календарі лайфхаків.

Вихідні дні та свята у вересні 2021 року

На початку осені немає офіційних державних свят. Для законного відпочинку у вересні 2021 року в нас будуть лише традиційні суботи та неділі.

Всього кількість робочих днів у вересні становить 22 . Вихідних на початку осені буде 8 днів .

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Свята у вересні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у вересні 2021 року.

Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які мають відношення до цих дат.

  • 1 вересня – День знань.
  • 2 вересня – День закінчення Другої світової війни, а також День нотаріату.
  • 5 вересня – Міжнародний день благодійності.
  • 6 вересня – День підприємця.
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності та День солідарності журналістів.
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, а також День дизайнера-графіка.
  • 10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам.
  • 11 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту.
  • 12 вересня – День танкістів, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, а також День пам'яті жертв фашизму.
  • 13 вересня – День програміста.
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії, а також День HR-менеджера.
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару.
  • 17 вересня – День рятувальника України.
  • 18 вересня – День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника.
  • 19 вересня – День працівника лісу, Всенародний день батька і День народження смайлика.
  • 20 вересня – День рекрутера.
  • 21 вересня – Міжнародний день миру, а також православна церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці.
  • 22 вересня – День партизанської слави, Всесвітній день без автомобілів, а також День осіннього рівнодення.
  • 26 вересня – Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, День машинобудівника, День вихователя і дошкільних працівників, Міжнародний день глухих, а ще Всесвітній день контрацепції.
  • 27 вересня – Всесвітній день туризму, а також православні відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього.
  • 28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу.
  • 29 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, а ще Всесвітній день серця і День отоларинголога.
  • 30 вересня – Всесвітній день моря, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек, Міжнародний день перекладача.

Дивіться відео про сезон відпусток-2021:

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