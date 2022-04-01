З 1 квітня: прикольні вітання, смішні картинки та історія веселого свята

День сміху / Фото: Unsplash
Щорічно 1 квітня святкують День сміху, або День дурня. У це міжнародне свято заведено розігрувати своїх рідних і друзів та жартувати над ними.
Незважаючи на сьогоднішню складну обстановку в Україні, піднімайте одне одному настрій, відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, шуткуйте над рідними і близькими. Адже сміх подовжує життя і робить нас непереможними!
Звідки з'явилося цей веселе свято і яку історію має 1 квітня – один з найулюбленіших днів веселих і життєрадісних людей, читайте в нашій статті.
Стародавні римляни вміли веселитися
Звідки прийшло до нас свято 1 квітня, точно не відомо. За однією з версій, це свято нам подарували італійці.
Вважається, що День сміху зародився в Древньому Римі. Там відзначали свято дурних – вважалося, що тут першоквітневий обман пов'язаний зі святом на честь божества Сміху.
Стародавня Індія не відстає в гуморі
Згідно з іншими версіями, День сміху з'явився в стародавній Індії, де наприкінці березня відзначали свято жартів.
У країні в цей період святкували день весняного рівнодення, з народними гуляннями, жартами і витівками.
Крім того, є припущення, що 1 квітня раніше відзначали ірландці, і також на честь Нового року.
Непорозуміння з часом і календарями
Є ще одна версія виникнення свята, згідно з якою День сміху пов'язаний з переходом на григоріанський календар, який був введений папою Григорієм XIII у 1582 році.
Раніше Новий рік відзначали наприкінці березня. Тоді новорічний тиждень починався 25 березня, а закінчувався 1 квітня. Пізніше, в середині XVI століття, король Карл IX реформував у Франції календар і переніс Новий рік на 1 січня.
Свято перенесли – звички залишилися
Звичка виявилася сильнішою А тому багато хто продовжував відзначати 1 квітня як свято. Тих, хто вітав одне одного цього дня, називали квітневими дурнями.
Також було прийнято розігрувати всіх. Звідси і пішов День сміху.
Рибні приколи
Ще одна версія пояснює походження риб на спинах у багатьох людей цього дня. За наказом неаполітанського короля Монтерея, йому на честь свята подали рибу, і вона йому так сподобалася, що наступного року він замовив таку ж саму страву.
Кухар не знайшов цю рибу і приготував іншу, проте король помітив підміну і поставився до цього з гумором. А день дав старт для різноманітних розіграшів.
З 1 квітня: вітання та картинки
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Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!
***
Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!
***
Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає,
1 квітня відзначаймо
Наших друзів з ним вітаймо,
Розіграєм їх на втіху -
Хай живіт ,болить від сміху!
***
Бажаю, щоб в День сміху ви забули
Проблеми і турботи і діла,
Щоб друзі з вами щиро жартували,
Щоб день був сповнений і світла, і добра!
Раніше ми публікували жартівливий гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодиаку.