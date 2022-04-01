С 1 апреля: прикольные поздравления, смешные картинки и история веселого праздника

День смеха / Фото: Unsplash
Ежегодно 1 апреля празднуют День смеха, или День дурака. В этот международный праздник принято разыгрывать своих родных и друзей и подшучивать над ними.
Несмотря на сегодняшнюю сложную обстановку в Украине, поднимайте друг другу настроение, отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, шутите над родными и близкими. Ведь смех продлевает жизнь и делает нас непобедимыми!
Откуда появился этот веселый праздник и какую историю имеет 1 апреля – один из самых любимых дней веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье.
Древние римляне умели веселиться
Откуда пришел к нам праздник 1 апреля, точно не известно. По одной из версий, этот праздник нам подарили итальянцы.
Считается, что День смеха зародился в Древнем Риме. Там отмечали праздник глупых – считалось, что здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.
Древняя Индия не отстает в юморе
Согласно другим версиям, День смеха появился в древней Индии, где в конце марта отмечали праздник шуток.
В стране в этот период праздновали день весеннего равноденствия, с народными гуляньями, шутками и шалостями.
Кроме того, есть предположение, что 1 апреля ранее отмечали ирландцы, и тоже в честь Нового года.
Непонятки со временем и календарями
Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.
Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января.
Праздник перенесли – привычки остались
Привычка оказалась сильнее. А потому многие продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Тех, кто поздравлял друг друга в этот день, называли апрельскими дураками.
Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.
Рыбные приколы
Еще одна версия объясняет происхождение рыб на спинах у многих людей в этот день. По приказу неаполитанского короля Монтерея, ему в честь праздника подали рыбу, и она ему так понравилась, что на следующий год он заказал такое же блюдо.
Повар не нашел эту рыбу и приготовил другую, однако король заметил подмену и отнесся к этому с юмором. А день дал старт для разнообразных розыгрышей.
С 1 апреля: поздравления и картинки
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Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!
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Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!
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Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!
***
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає,
1 квітня відзначаймо
Наших друзів з ним вітаймо,
Розіграєм їх на втіху -
Хай живіт ,болить від сміху!
***
Бажаю, щоб в День сміху ви забули
Проблеми і турботи і діла,
Щоб друзі з вами щиро жартували,
Щоб день був сповнений і світла, і добра!
Ранее мы публиковали шуточный гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака.