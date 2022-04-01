С 1 апреля: прикольные поздравления, смешные картинки и история веселого праздника

День смеха / Фото: Unsplash

Ежегодно 1 апреля празднуют День смеха, или День дурака. В этот международный праздник принято разыгрывать своих родных и друзей и подшучивать над ними.

Несмотря на сегодняшнюю сложную обстановку в Украине, поднимайте друг другу настроение, отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, шутите над родными и близкими. Ведь смех продлевает жизнь и делает нас непобедимыми!

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Откуда появился этот веселый праздник и какую историю имеет 1 апреля – один из самых любимых дней веселых и жизнерадостных людей, читайте в нашей статье.

Древние римляне умели веселиться

Откуда пришел к нам праздник 1 апреля, точно не известно. По одной из версий, этот праздник нам подарили итальянцы.

День смеха / Фото: Unsplash

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Считается, что День смеха зародился в Древнем Риме. Там отмечали праздник глупых – считалось, что здесь первоапрельский обман связан с праздником в честь божества Смеха.

Древняя Индия не отстает в юморе

Согласно другим версиям, День смеха появился в древней Индии, где в конце марта отмечали праздник шуток.

День смеха / Фото: Unsplash

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В стране в этот период праздновали день весеннего равноденствия, с народными гуляньями, шутками и шалостями.

Кроме того, есть предположение, что 1 апреля ранее отмечали ирландцы, и тоже в честь Нового года.

Непонятки со временем и календарями

Есть и еще одна версия возникновения праздника, согласно которой День смеха связан с переходом на григорианский календарь, который был введен папой Григорием XIII в 1582 году.

День смеха / Фото: Pexels

Ранее Новый год отмечали в конце марта. Тогда новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля. Позже, в середине XVI века, король Карл IX реформировал во Франции календарь и перенес Новый год на 1 января.

Праздник перенесли – привычки остались

Привычка оказалась сильнее. А потому многие продолжали отмечать 1 апреля как праздник. Тех, кто поздравлял друг друга в этот день, называли апрельскими дураками.

День смеха / Фото: Unsplash

Также было принято разыгрывать всех. Отсюда и пошел День смеха.

Рыбные приколы

Еще одна версия объясняет происхождение рыб на спинах у многих людей в этот день. По приказу неаполитанского короля Монтерея, ему в честь праздника подали рыбу, и она ему так понравилась, что на следующий год он заказал такое же блюдо.

День смеха / Фото: Pinterest

Повар не нашел эту рыбу и приготовил другую, однако король заметил подмену и отнесся к этому с юмором. А день дал старт для разнообразных розыгрышей.

С 1 апреля: поздравления и картинки

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Ну вот настал день – 1 апреля,

Пора придумать шутки посмешней!

И постараться в этот день весенний

Вам разыграть знакомых и друзей!

Как поздравить с 1 апреля / Фото: pinterest

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Ты сегодня грустным быть

Даже не пытайся,

Всех друзей развеселить

Лучше постарайся!

Поздравления с 1 апреля: прикольные картинки / Фото: pinterest

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Желаю здоровья, удачи, успеха,

И если морщинок – то только от смеха!

И чтобы не встретились в жизни ненастья,

А если уж слезы – то только от счастья!

С 1 апреля: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає,

1 квітня відзначаймо

Наших друзів з ним вітаймо,

Розіграєм їх на втіху -

Хай живіт ,болить від сміху!

Поздравления в День смеха / Фото: pinterest

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Бажаю, щоб в День сміху ви забули

Проблеми і турботи і діла,

Щоб друзі з вами щиро жартували,

Щоб день був сповнений і світла, і добра!

Стихи и картинки на 1 апреля / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали шуточный гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака.