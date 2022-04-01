1 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

1 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 1 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Який сьогодні день, 1 квітня

День сміху або День дурня (April Fools' Day) – улюблене багатьма людьми веселе свято, коли прийнято розігрувати рідних, друзів та знайомих, жартувати, сміятися і веселитися. або– улюблене багатьма людьми веселе свято, коли прийнято розігрувати рідних, друзів та знайомих, жартувати, сміятися і веселитися.

Міжнародний день птахів (International Bird Day) або День орнітолога – екологічне свято, що з'явилося в Америці у 1894 році і швидко завоювало весь світ. Проводиться з метою збереження видової різноманітності та чисельності птахів на планеті.

День народження коньяку – неофіційне свято професіоналів та любителів цього міцного алкогольного напою. Дата пов'язана з технологічним процесом, оскільки вся заготовлена сировина має бути розлита по бочках до 1 квітня.

Іменинники 1 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Яке сьогодні церковне свято

1 квітня православна церква шанується пам'ять мученика Хрисанфа і мучениці Дарії та з ними мучеників Клавдія, трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Диодора, пресвітера, і Маріана, диякона, мученика Панхарія. Святкування Смоленської ікони Божої Матері "Розчулення".

Народне свято

У народі 1 квітня шанувалася Дар'я Брудна. Таке прізвисько свята отримала за те, що в цей час активно танули сніги, заливаючи водою поля та дороги, тож через бруд було ні пройти, ні проїхати. Вважалося, що Дар'я ліпила бруд до тих людей, які мали брудні помисли. На Брудну Дар'ю було прийнято білити полотна, розстилаючи їх зранку на сніг під яскраве сонце, щоб вони вигоріли. А ще люди вірили, що цього дня прокидається домовий, якого обов'язково слід задобрити і розвеселити після довгого зимового сну.

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Прикмети на 1 квітня

на Дар'ю злу людину видно по брудному одягу;

весняна вода шумить – улітку виростуть густі трави;

яка погода на Дар'ю, такою буде і на 1 жовтня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 1 квітня

1778 – бізнесмен Олівер Поллок вигадав знак долара.

1889 – у Чикаго з'явилася у продажу перша у світі посудомийна машина.

1890 – бельгієць Шарль ван Деполь отримав у США патент на перший тролейбус.

1938 – у Швейцарії відбулася перша презентація розчинної кави.

1976 – американці Стів Джобс та Стів Возняк заснували компанію Apple.

Хто народився 1 квітня

1809 – Микола Гоголь, видатний український прозаїк та драматург.

1868 – Надія Забіла-Врубель, українська оперна співачка, дружина художника Михайла Врубеля.

1873 – Сергій Рахманінов, російський композитор, піаніст, диригент.

1932 – Олександр Мартинець, український художник-графік, педагог.

1986 – Дмитро Монатик, український співак, танцюрист, хореограф, композитор, автор пісень.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.