12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

12 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 12 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 12 листопада
- Всесвітній день боротьби з пневмонією (World Pneumonia Day) щорічно проводиться за ініціативою Глобальної коаліції проти дитячої пневмонії з метою привернути увагу державних діячів, спеціалістів охорони здоров'я та потенційних донорів до проблеми цього небезпечного захворювання легень.
Іменинники 12 листопада
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Анастасія, Артем, Герман, Олена, Зіновій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Семен, Степан, Терентій, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
12 листопада в православній церкві вшановується пам'ять священномученика Зіновія, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зіновії, апостолів від 70-х: Тертія, Марка, Юста, Артеми, священномученика Маркіана, єпископа Сиракузького, мучениці Євтропії, мучениці Анастасії Солунської, святого Стефана Милютина, короля Сербського, брата його Драгутина і матері їхньої Єлени. Святкується Озерянська ікона Божої Матері.
Народне свято
У народі 12 листопада шанувалися Зіновій і Зіновія, яких здавна вважали покровителями мисливців та рибалок. У цей період обов'язково влаштовувалося полювання. А щоб воно було вдалим увесь рік, треба було спіймати бодай одного звіра – його називали іменинним. А з виловленої риби готували частування і влаштовували бенкети. Також відзначався Синиччин день, на честь птахів, що залишилися на зимівлю – їх обов'язково намагалися підгодувати.
Прикмети на 12 листопада
- заєць перебіг дорогу – до невдач та хвороб;
- до будинку прилетіла зграйка синиць – до швидких холодів;
- синиці посвистують – до ясного дня;
- вітер змінився – на дощ.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 листопада
- 1910 – в Америці каскадер вперше виконав кінотрюк, стрибнувши в Гудзон із повітряної кулі, що горіла.
- 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви.
- 1922 – відкрилася Київська картинна галерея.
- 1992 – на території України завершилося функціонування рубля у грошовому обігу, а єдиним засобом платежу став український карбованець купон.
Хто народився 12 листопада
- 1632 – Ян Вермер, нідерландський художник-живописець, майстер побутового живопису та жанрового портрета.
- 1746 – Жак Олександр Сезар Шарль, французький вчений, винахідник повітряної кулі.
- 1917 – Джо Стаффорд, американська співачка.
- 1935 – Людмила Гурченко, актриса театру і кіно, естрадна співачка.
- 1944 – Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант, поет.
- 1980 – Райан Гослінг, канадський актор і музикант.
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